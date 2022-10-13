Epic Games Store бесплатно отдает Darkwood и ToeJam & Earl: Back in the Groove! На следующей неделе — Fallout 3

В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры: хоррор Darkwood и аркаду ToeJam & Earl: Back in the Groove! Раздача продлится до 20 октября.
Darkwood — действие игры происходит в конце 1980-х годов в загадочном темном лесу на территории Польши или неизвестной стране Советского блока, из которого пытается выбраться главный герой.
ToeJam & Earl: Back in the Groove! — это аркада с изометрическим видом с элементами экшена, приключения, инди-игры и кооперативной игры.
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Fallout 3: Game of the Year Edition и пиксельное ролевое приключение Evoland Legendary Edition.
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