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14 октября, 2022
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Epic Games Store бесплатно отдает Darkwood и ToeJam & Earl: Back in the Groove! На следующей неделе — Fallout 3

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры: хоррор Darkwood и аркаду ToeJam & Earl: Back in the Groove! Раздача продлится до 20 октября.

Darkwood — действие игры происходит в конце 1980-х годов в загадочном темном лесу на территории Польши или неизвестной стране Советского блока, из которого пытается выбраться главный герой.

ToeJam & Earl: Back in the Groove! — это аркада с изометрическим видом с элементами экшена, приключения, инди-игры и кооперативной игры.

На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Fallout 3: Game of the Year Edition и пиксельное ролевое приключение Evoland Legendary Edition.

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