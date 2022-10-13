Представлен игровой смартфон Honor X40 GT

Компания Honor сегодня представила недорогой игровой смартфон Honor X40 GT. Аппарат получил IPS-экран диагональю 6,81 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Hz.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 888, который имеет склонность к перегреву. Поэтому производитель применил продвинутую систему жидкостного охлаждения: она насчитывает 13 элементов, в числе которых 8 тонких графитовых листов и испарительная камера площадью 4000 мм2. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 256 Gb. Аппарат поддерживает расширение ОЗУ за счет создания виртуального раздела объемом до 7 Gb.

Основная камера тройная, с датчиками на 50 Мп (f/1.8), 2 Мп (макро, f/2.4) и 2 Мп (сенсор глубины, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45). Honor X40 GT получил аккумулятор емкостью 4800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, поддержку 4G и 5G, модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.2, GPS, адаптер NFC и боковой сканер отпечатков пальцев. В качестве операционной системы используется Android 12 с интерфейсом Magic UI 6.1. Габариты составляют 166,1 x 75,8 x 8,45 мм, вес — 199,5 гр.

Цены на смартфон: 8/256 Gb — 280 долларов и 12/256 Gb — 320 долларов. Honor X40 GT поступит в продажу в Китае 18 октября в белой, черной и «гоночной» расцветках.

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