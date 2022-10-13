Microsoft Office получил новое название — Microsoft 365

Компания Microsoft объявила о проведении ребрендинга программного пакета Microsoft Office. Теперь он будет называться Microsoft 365.

Приложения Excel, Outlook, Word и PowerPoint не переименуют, они будут частью программного пакета Microsoft 365. Также компания в ближайшее время изменит логотип, дизайн и добавит дополнительные функции.

«В ближайшие месяцы office.com, мобильное приложение Office и приложение Office для Windows станут приложением Microsoft 365 с новым логотипом, новым внешним обликом и еще большим количеством функций», — говорится в сообщении компании.

Согласно данным, первые изменения в логотипе и дизайне появятся на сайте Office.com в ноябре, а в январе 2023 года последует ребрендинг приложения Office для Windows, Android и iOS.

Таким образом, Microsoft 365 будет включать в себя Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Loop, Clipchamp, Stream и новое приложение Designer, способное создавать изображения по их описанию.

Бренд Microsoft Office окончательно не исчезнет с рынка. Компания продолжит предлагать покупку офисных пакетов Office 2021 и Office LTSC частным клиентам и бизнесу. Но новые функции будут появляться в Microsoft 365, а не в Office.

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