В начале следующего года выйдут три новые модели iPad

Недавний анонс обновленного iPad mini с OLED-экраном стал лишь первым шагом в масштабной модернизации планшетов Apple. Как сообщает авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg, компания уже готовит крупные новинки для всех остальных линеек, включая iPad Air, базовую модель iPad и флагманский iPad Pro. Релиз этих устройств ожидается в первой половине следующего года.

Вслед за компактной версией на современную OLED-технологию перейдет и линейка iPad Air. Для этой серии грядущий апгрейд станет самым значимым событием с 2020 года, хотя некоторые характеристики останутся прежними: устройство, скорее всего, сохранит частоту обновления экрана 60 Hz и сканер Touch ID вместо Face ID. Внутренние компоненты также обновятся — ожидается переход на производительный чип M5. Однако улучшение характеристик может повлечь за собой и рост стоимости: базовая 11-дюймовая модель Air может подорожать до диапазона $799–899.

Долгожданные изменения затронут и самый доступный, базовый iPad. Планшет оснастят процессором A19 и 8 Gb оперативной памяти, что позволит ему полноценно поддерживать систему искусственного интеллекта Apple Intelligence. Сетевые возможности устройства улучшатся благодаря внедрению чипа N1 и передового модема C1X. При этом внешний вид и дисплей останутся неизменными, а освежить визуальное восприятие гаджета Apple планирует за счет добавления новых цветовых вариантов корпуса.

Что касается флагманского iPad Pro, его главной конструктивной особенностью станет появление испарительной камеры для эффективного охлаждения — решение, которое компания впервые применила в прошлом году в iPhone 17 Pro. Базироваться новинка будет на чипсете M6 или даже M7. Стоимость текущих моделей Pro сейчас начинается от $1199 за 11-дюймовую версию и от $1499 за 13-дюймовую. Поскольку к моменту релиза профессиональной линейки пройдет около трех лет с последнего крупного апгрейда, пользователям остается надеяться на некоторые сюрпризы от Apple, способные оправдать столь высокий ценник.