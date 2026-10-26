Apple представила обновленный iPad mini с OLED-дисплеем и чипом А20 Pro

Компания Apple безо всякого анонса представила iPad mini нового поколения. Новая модель сохранила прежние габариты корпуса, но стала тоньше (5,4 мм) и легче (255 гр). Рамки вокруг дисплея уменьшились на 24%, что позволило увеличить диагональ экрана. iPad mini нового поколения впервые среди линейки получил OLED-дисплей Super Retina XDR с яркостью до 1200 нит. Диагональ дисплея выросла с 8,3 до 8,5 дюймов. При этом технология ProMotion с повышенной частотой обновления экрана не появилась: устройство поддерживает частоту до 60 Hz при разрешении до 4K. Высокая частота по-прежнему остается преимуществом iPad Pro. Опционально будет предложена версия с нанотекстурным покрытием, уменьшающим блики. iPad mini совместим с Apple Pencil Pro и Apple Pencil с USB Type-C.

За производительность устройства отвечает 2-нм процессор A20 Pro. Этот же чип используется в новых iPhone 18 Pro и iPhone Duo. По данным Apple, многопоточная производительность процессора выросла до 60%, графики — до 2,7 раза, а задачи искусственного интеллекта выполняются до 4,5 раза быстрее по сравнению с предыдущей моделью. Планшет будет доступен с накопителями емкостью 128, 256 или 512 Gb.

Фронтальная камера разрешением 12 Мп поддерживает функцию Center Stage для видеозвонков и теперь расположена на горизонтальной грани планшета. Основная камера тоже на 12 Мп может снимать видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Новый iPad mini стал первым планшетом в истории компании с полноценной защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Устройство получило поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, чип N1 для беспроводной связи и (в версии Cellular) фирменный модем С2.

iPad mini будет предложен только в двух цветах корпуса: «Полночь» (Midnight) и «Сияющая звезда» (Starlight). Цена версии с Wi-Fi начинается от $699, а модели с поддержкой Cellular — от $849. Для планшета также выпустили чехол Smart Folio за $79 из материала TechWoven в темно-синем и серо-коричневом (Taupe) цветах. Предзаказы открываются 28 октября, а продажи стартуют 6 ноября.