Marvell Technology покупает Lumentum за $115 млрд

Американский чипмейкер Marvell Technology объявил о покупке производителя оптического оборудования Lumentum Holdings за рекордные $115 млрд., включая долговые обязательства. Сделка, в которой стоимость акционерного капитала оценивается в $80 млрд., станет одним из крупнейших поглощений в истории технологического сектора. Масштаб соглашения подчеркивается тем, что его сумма значительно превосходит такие знаковые исторические вехи, как покупка компании Activision Blizzard корпорацией Microsoft за $68,7 млрд. в 2022 году или поглощение EMC корпорацией Dell за $67 млрд. в 2016 году. На момент объявления соглашения рыночная стоимость Marvell составляла около $172 млрд., в то время как Lumentum оценивалась в $76 млрд.

Финансирование слияния будет полностью неденежным: инвесторы Lumentum обменяют каждую свою ценную бумагу на 4,5 обыкновенной акции Marvell, в результате чего акционеры покупателя получат контроль над 67% объединенного бизнеса. Завершить все формальности и закрыть сделку партнеры планируют в первой половине 2028 года.

Интеграция двух гигантов продиктована стремительным развитием технологий искусственного интеллекта, требующих принципиально новых скоростей обработки и передачи информации. Marvell специализируется на разработке сложных микросхем для дата-центров, тогда как Lumentum производит высокотехнологичные лазеры и оптические компоненты, которые позволяют мгновенно перемещать колоссальные массивы данных между серверами. Объединение этих компетенций позволит Marvell создать сквозную экосистему для ИИ-инфраструктуры — от полупроводниковых кристаллов до сложных оптических узлов.

Marvell последовательно усиливает это направление и ранее уже поглотила разработчика фотонных технологий Celestial. Дополнительным связующим звеном в этой мегасделке выступает корпорация Nvidia, которая является крупным инвестором обеих сторон. Весной 2026 года Nvidia вложила по $2 млрд. как в Lumentum для расширения выпуска передовых лазеров, так и в Marvell для модернизации ее оптических сетей, что фактически предопределило стратегическое слияние двух ключевых поставщиков для индустрии супервычислений.