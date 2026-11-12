Совет директоров Nvidia готовится уволить Дженсена Хуанга из-за тайных романов

Совет директоров Nvidia готовится отправить в отставку сооснователя и бессменного генерального директора компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, причиной столь радикального шага стало раскрытие сразу двух внебрачных романов 63-летнего топ-менеджера, один из которых связан с угрозой национальной безопасности. По данным журналистов, руководство корпорации созвало экстренное заседание, чтобы окончательно решить дальнейшую судьбу лидера, хотя официальных заявлений о его уходе пока не поступало.

Стремительное развитие скандала спровоцировало появление информации о второй связи Хуанга — на этот раз с подчиненной. Источники WSJ подтвердили данные The New York Times о том, что глава компании состоял в отношениях с Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell), вице-президентом Nvidia по направлению здравоохранения и высшего образования. Пауэлл пришла в корпорацию в 2008 году, с 2017 года возглавляет ключевые медицинские проекты, включая технологии визуализации, и регулярно представляет бренд на крупных технологических конференциях. По словам пятерых бывших сотрудников, о служебном романе топ-менеджера с прямой подчиненной в офисе знали многие, а в марте этого года пару даже засняли на видео в одном из отелей Сан-Хосе во время профильной конференции Nvidia. Для совета директоров эта деталь стала критической: в крупных американских корпорациях подобные связи являются грубейшим нарушением корпоративной этики и прямым конфликтом интересов, который не прощают даже основателям.

Этот удар по репутации последовал всего через несколько дней после первого громкого признания. 8 ноября Хуанг открыто сообщил коллективу о супружеской измене и принес публичные извинения своей семье. Тогда речь шла о его романе с Элис Хуан (Alice Huang) — руководительницей сингапурской компании Megaspeed, выступающей крупным заказчиком чипов Nvidia. Ситуация осложняется тем, что американские спецслужбы подозревают ее в работе на китайскую разведку. Изначально совет директоров попытался сгладить удар: было запущено независимое внутреннее расследование, а сам Хуанг пообещал всячески содействовать проверке. Члены совета даже выразили главе компании публичное доверие, подчеркнув, что утечки коммерческих тайн или угрозы безопасности США не зафиксировано, однако вскрывшийся второй роман окончательно подорвал их лояльность.

Тем временем история вышла далеко за рамки корпоративного скандала и привлекла пристальное внимание американских властей. Министерство юстиции США уже ведет несколько расследований, в которых фигурирует Элис Хуан. Кроме того, ее компания Megaspeed еще с конца 2024 года находится под плотным контролем Министерства торговли США: регуляторы подозревают сингапурскую фирму в нелегальном перенаправлении в Китай передовых чипов Nvidia, которые официально закупались для дата-центров искусственного интеллекта в Юго-Восточной Азии.

Рынок мгновенно отреагировал на новости о возможном обезглавливании главного технологического гиганта эпохи ИИ. На дополнительных торгах 11 ноября акции Nvidia просели примерно на 8,65 %, продолжив падение, начавшееся сразу после объявления о внутреннем расследовании. Ситуация для самого Хуанга усугубляется структурой владения компанией: несмотря на статус основателя, ему принадлежит лишь около 3,6 % акций, и у него нет «золотой акции» или особых прав голоса, которые позволили бы заблокировать решение совета директоров.

Потенциальная отставка Хуанга ставит Nvidia в крайне уязвимое положение из-за полного отсутствия очевидного преемника. Уникальная структура управления компании строилась вокруг ее лидера, которому напрямую подчинялись около 60 топ-менеджеров. Сам Хуанг ранее неоднократно заявлял, что не верит в классическое планирование преемственности, делая ставку на горизонтальный обмен знаниями внутри команды. В отчетах для акционеров корпорация сама прямо признает этот риск: высокая зависимость от бессменного костяка управленцев и отсутствие подготовленной замены могут серьезно затормозить реализацию стратегии и поставить под угрозу долгосрочное лидерство компании на рынке.

Впрочем, даже в случае увольнения главный архитектор революции искусственного интеллекта вряд ли останется без работы. В соцсети X один из пользователей предложил Илону Маску нанять Хуанга, если тот покинет свой пост, на что миллиардер коротко ответил: «Это было бы честью». Учитывая амбициозные планы Маска по строительству крупнейшего в мире завода по производству полупроводников для собственных ИИ-проектов, опыт и связи Дженсена Хуанга могут оказаться для него бесценным приобретением.