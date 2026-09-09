bStocks показал самые высокие темпы роста среди токенизированных акций

Рынок токенизированных реальных активов продолжает быстро развиваться, а традиционные финансовые инструменты все активнее переходят в блокчейн-инфраструктуру. На этом фоне одним из наиболее быстрорастущих продуктов в сегменте токенизированных ценных бумаг стал bStocks. Согласно исследованию аналитической компании Delphi Digital и обзору Binance Research, продукт продемонстрировал самые высокие темпы масштабирования в первый месяц среди отслеживаемых платформ токенизированных акций.

Исследование было опубликовано 25 августа и основано на данных по конец июля 2026 года.

От $1,8 млрд до $14,7 млрд за два месяца

bStocks представляет собой токенизированные ценные бумаги, обеспеченные соответствующими американскими акциями в соотношении 1:1. Они дают пользователям экономическую экспозицию к бумагам таких компаний, как Tesla и Nvidia, но не означают прямого владения акциями этих компаний.

По данным Delphi Digital, за первые 24 дня после запуска объем торгов bStocks составил $1,8 млрд. Уже ко второму месяцу показатель достиг $14,7 млрд.

Исследователи отмечают, что таких темпов роста на сопоставимом этапе не демонстрировал ни один из других проанализированных ими продуктов токенизированных акций.

Кроме того, на момент исследования на bStocks приходилось около 28% совокупной стоимости токенизированных акций в обращении среди крупнейших эмитентов, несмотря на относительно недавний запуск продукта.

Криптоинвесторы осваивают традиционные активы

Еще один вывод исследования касается аудитории bStocks. По данным Delphi Digital, 88% покупателей продукта до первой сделки с токенизированными акциями уже владели другими цифровыми активами.

Это показывает, что одним из драйверов рынка токенизированных акций становится уже сформировавшаяся криптоаудитория. Пользователи получают возможность расширять набор инструментов и получать доступ к активам, связанным с традиционным фондовым рынком, через знакомую цифровую инфраструктуру. На этом фоне мировой рост сегмента токенизированных активов показывает, какие новые модели взаимодействия традиционного и цифрового финансовых рынков постепенно формируются на глобальном уровне.

Ликвидность сохраняется и вне основной торговой сессии

Отдельно Delphi Digital проанализировала качество исполнения сделок в bStocks в период, когда американские фондовые биржи закрыты. Это особенно важно для инструментов с круглосуточной торговлей, поскольку вне основной сессии ликвидность традиционно может снижаться.

Для проверки исследователи сравнили исполнение ордера на $100 тыс. в токенизированных акциях Nvidia (NVDA) во время американской торговой сессии и после ее завершения.

В обоих случаях проскальзывание оставалось примерно на одном уровне — в диапазоне 0,3–0,5%. Ордер на $100 тыс. при этом распределился по 53 ценовым уровням.

По оценке Delphi Digital, такие показатели свидетельствуют о глубине ликвидности bStocks: даже относительно крупные сделки могут исполняться без существенного изменения цены не только во время работы американского рынка, но и после его закрытия.

Токенизация становится связующим звеном двух рынков

Результаты исследования показывают более широкий сдвиг на финансовом рынке. Криптоинфраструктура постепенно выходит за рамки торговли исключительно цифровыми активами, а токенизация открывает новые способы взаимодействия с инструментами традиционного рынка.

Для Азербайджана, где сектор виртуальных активов продолжает развиваться и формируется регулирование новых цифровых инструментов, глобальный опыт bStocks может быть показателен с точки зрения дальнейшего развития рынка RWA.