Главное с Adobe MAX 2026: встроенные ИИ-агенты, интеграция с ChatGPT и большие обновления Creative Cloud

На ежегодной конференции Adobe MAX, прошедшей в Майами-Бич с 10 по 12 ноября 2026 года, компания Adobe представила одно из самых масштабных обновлений своей экосистемы за последние годы. Главным лейтмотивом презентации стал переход от точечных нейросетевых инструментов к полноценным автономным AI-агентам, которые способны брать на себя сложные многоэтапные задачи прямо внутри профессиональных программ, а также открытие закрытых форматов Creative Cloud для сторонних языковых моделей.

Центральным анонсом конференции стало расширение фирменного помощника Adobe Creative Agent, который в бета-версии интегрировали сразу в несколько флагманских продуктов, включая Illustrator, Premiere, InDesign, After Effects и Frame.io. В отличие от привычных чат-ботов, которые лишь дают советы, новый агент понимает контекст всего проекта и выполняет цепочки действий по обычным текстовым запросам на естественном языке. Например, в видеоредакторе Premiere, обновившемся до версии 27.0, ему можно поручить разобрать сырые исходники по папкам, синхронизировать мультикамерную съемку, собрать черновой монтаж по загруженному сценарию или применить эффект сразу ко всей монтажной шкале. В After Effects ассистент помогает организовывать композиции, генерировать футажи и даже писать и отлаживать сложные выражения. Более того, компания представила концепцию «всегда включенных» фоновых агентов, которые продолжают рендерить, сортировать или обрабатывать файлы даже тогда, когда пользователь отходит от компьютера.

Не менее революционным шагом стала поддержка протокола Model Context Protocol (MCP), локальная интеграция которого пока представлена в режиме превью и выйдет в закрытую бету в начале 2027 года. Эта технология фактически открывает двери Creative Cloud для внешних AI-ассистентов, таких как Claude от Anthropic, ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google. Пользователи смогут отдавать команды сторонней нейросети прямо на своем компьютере, а та будет вносить правки непосредственно в локальные рабочие файлы Photoshop, Illustrator, Premiere или After Effects. При этом критически важным для профессионалов остается то, что структура проекта не превращается в «плоскую» картинку — все слои, маски, секвенции и эффекты остаются полностью редактируемыми для ручной доработки.

Помимо агентских функций, флагманские приложения получили внушительный набор прикладных обновлений. В Photoshop появился инструмент Relight, позволяющий расставлять на фотографии виртуальные источники света, меняя их положение, цвет и яркость уже после съемки. Функция Generative Restyle дает возможность перерисовывать стиль изображения по текстовому описанию с гибкой регулировкой интенсивности эффекта, а обновленный инструмент удаления объектов научился аккуратно стирать не только сам предмет, но и связанные с ним тени и отражения. Для удобной оценки правок добавили кнопку быстрого сравнения оригинала с результатом.

Серьезный апгрейд получил и видеоредактор Premiere, где наконец появилось отдельное профессиональное пространство для цветокоррекции Color Mode с гибкими стилевыми пресетами, работающими как на уровне отдельного клипа, так и всей секвенции. Функция Generative Remove теперь умеет вырезать лишние объекты прямо из движущегося видео с автоматической дорисовкой фона, а встроенный генератор медиафайлов создает музыку и звуковые ландшафты прямо на таймлайне. Отдельного внимания заслуживают новые аудиоинструменты на базе ИИ, способные разделить единую звуковую дорожку на независимые каналы речи, музыки и фоновых шумов для тонкой очистки звука. Не остались без внимания и другие программы пакета: в Lightroom добавили бета-функцию автоматического открытия закрытых глаз на портретах, в Illustrator переработали инструмент плавных переходов Blend Tool с живым предпросмотром, а в InDesign запустили совместное редактирование верстки несколькими дизайнерами одновременно.

Наконец, платформа Adobe Firefly окончательно трансформировалась из простого генератора картинок в полноценную универсальную ИИ-студию, объединяющую работу с графикой, видео, звуком и дизайном в одном окне, причем с возможностью выбирать не только модели самой Adobe, но и нейросети партнеров. Внутри нее появились единый холст Firefly Design для растра, вектора, анимации и 3D, инструмент автоматизации повторяющихся рабочих цепочек Firefly Graph и сервис Firefly Builder, превращающий текстовые запросы в интерактивные прототипы сайтов и приложений в фирменном стиле бренда. Все это показывает, что Adobe делает ставку не на замену дизайнеров и монтажеров нейросетью, а на превращение своих программ в гибкую среду, где рутину берут на себя умные агенты, оставляя человеку полный контроль над финальным результатом.