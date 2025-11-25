Huawei представила флагманский складной смартфон Mate X7

Кроме новой серии флагманских смартфонов Mate 80, компания Huawei представила складной смартфон Mate X7. Новое поколение получило обновленный дизайн, дисплеи повышенной яркости, более мощный процессор, улучшенный модуль камер и повышенную защиту.

Huawei Mate X7 выполнен в очень тонком корпусе, толщина в разложенном виде составляет 4,5 мм, в сложенном — 9,5 мм. Как отмечает компания, аппарат получил обновленные фирменные «ультранадежные» петли. Внешний экран — с диагональю 6,49 дюйма, разрешением 2444 × 1080 пикселей, частотой сенсорного слоя 300 Hz и пиковой яркостью 3000 нит. Внутренний — с диагональю 8 дюймов, разрешением 2416×2210 пикселей, частотой сенсорного слоя 240 Hz и пиковой яркость 2500 нит. Оба дисплея построены на LTPO OLED-матрицах с частотой обновления 1-120 Hz и ШИМ-затемнением подсветки 1440 Hz. Для защиты используется стекло Kunlun 2.

В основе смартфона лежит процессор Huawei Kirin 9030 Pro, объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость накопителя -256 или 512 Gb. В основную камеру входит главный атчик на 50 Мп (RYYB, 1/1.56″, переменная диафрагма f/1.4-4.0, ЭФР 24 мм, OIS), широкоугольный объектив на 40 Мп (RYYB, f/2.2, ЭФР 13 мм), перископический телеобъектив на 50 Мп (RYYB, f/2.2, оптический зум 3.5x, ЭФР 81 мм, OIS) и спектральная камера Red Maple 2 на 1,5 Мп. На каждом экране имеется фронтальная камера разрешением 8 Мп (внешняя f/2.4, внутренняя f/2.2). Все камеры могут записывать видео 4К.

Емкость аккумулятора составляет 5525 мАч, поддерживается зарядка мощностью 66 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводным методом. Также сть реверсивная зарядка на 5 Вт. В оснащение смартфона входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, технологии NearLink 2.0, GPS, A-GPS, NFC, два слота nano-SIM, порт USB Type-C 3.1 Gen 1, ИК-пульт, стереодинамики, защита IP58/IP59 и боковой сканер отпечатков пальцев. Работает смартфон под управлением HarmonyOS 6.0. Поддерживается спутниковая связь через Beidou (только в Китае). Габариты: 156,8 x 73,8 х 9,5 мм (в сложенном виде), 156,8 x 144,2 х 4,5 мм (в разложенном). Вес составляет 235 гр.

Цены на Huawei Mate X7: 12/256 Gb — $1830, 12/512 Gb — $1970. Цветовая палитра включает сразу пять вариантов: белый, черный, голубой, фиолетовый и красный.

Также компания предлагает специальную версию с приставкой Collector»s Edition, которая отличается усиленным базальтовым защитным стеклом Kunlun 2, увеличенным объемом памяти, другим главным сенсором основной камеры размером 1/1,28 дюйма и увеличенной до 5600 мАч батареей. Версия Collector’s Edition поддерживает спутниковую связь сразу двух систем — Tiantong и Beidou. Есть поддержка стилуса M-Pen 3, который идет в комплекте со смартфоном.

Цены на Huawei Mate X7 Collector’s Edition: 12/512 Gb — $2110, 16 Gb/1 Tb — $2250, 20 Gb/1 Tb (со стилусом) — $2480. Продажи моделей в Китае начнутся 5 декабря.