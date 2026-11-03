OpenAI переводит ChatGPT и Codex на единую систему лимитов в токенах

Компания OpenAI объявила о реформе системы лимитов для пользователей ChatGPT и Codex, введя сквозной учет вычислительных ресурсов. Начиная с декабря, подписчики профессиональных и корпоративных тарифов Plus, Pro и Business перейдут на единый пул ограничений вместо действовавших ранее раздельных квот.

Теперь расход будет измеряться непосредственно в токенах — базовых единицах информации, обрабатываемых и генерируемых нейросетью. Объем затрат станет напрямую зависеть от сложности задачи и архитектуры выбранной модели: наиболее продвинутые алгоритмы и длительные автономные агентные операции потребуют кратно больше ресурсов. На практике это означает, что написание громоздкого кода или масштабный рефакторинг в Codex напрямую сократят доступный запас токенов для развернутых текстовых диалогов в ChatGPT, и наоборот.

Исключением из новых правил станет режим «Быстрый» (Instant), предназначенный для оперативных ответов: стандартные повседневные диалоги в нем вообще не будут учитываться в рамках общего лимита. По предварительным расчетам разработчиков, большинство пользователей не заметят негативных изменений и не столкнутся с необходимостью регулярного ожидания обновления доступного объема.

OpenAI пока не раскрыла точные размеры токеновых лимитов для каждого конкретного тарифа, периодичность их сброса, а также затронут ли изменения пользователей бесплатных версий Free и Go. В случае полного исчерпания выделенной квоты клиенты смогут дождаться автоматического обновления баланса, перейти на более дорогой план или приобрести дополнительные пакеты кредитов. Контролировать остаток лимита и отслеживать точное время его восстановления можно будет в обновленном меню настроек в разделе «Использование», а сама реформа вызвана глубокой интеграцией новых агентных возможностей режима Work в основной интерфейс платформы.