Китайская BYD впервые вошла в топ-5 мировых автопроизводителей

Китайский автопроизводитель BYD продемонстрировал исторический рост, впервые войдя в пятерку крупнейших автомобильных концернов мира по итогам третьего квартала 2026 года. Компания сумела обойти альянс Renault–Nissan–Mitsubishi, реализовав 1,32 млн. автомобилей, что на 18,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Главным драйвером этого успеха стало расширение зарубежных поставок на фоне усиления конкуренции в Китае. За квартал экспорт BYD взлетел на 137% и достиг 551 тысячи машин, обеспечив почти 42% от общего объема продаж бренда. Именно международные поставки компенсировали давление на домашнем рынке и вывели компанию в лидеры мирового автопрома.

При этом крупнейшие мировые автопроизводители, напротив, столкнулись со спадом из-за ослабления своих позиций на китайском рынке. Лидером мировой индустрии традиционно осталась Toyota Group с объемом продаж 2,74 млн. автомобилей, однако ее показатели в Китае только за сентябрь рухнули на 19,7%, продолжив восьмимесячный тренд на снижение. Занимающая второе место Volkswagen Group закрыла квартал с результатом 1,89 млн. машин, при этом ее поставки на китайском рынке сократились сразу на 38,5%, до 406 тыс. единиц. Заметный спад переживает и Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance, чьи квартальные продажи упали на 11,1%, а бренд Nissan потерял в Китае более 61% объемов реализации. На этом фоне General Motors удерживает уверенные позиции, реализовав 1,03 млн. машин и показав умеренный рост на 5,2%.

В то же время корейский концерн Hyundai Motor Group поднялся на третью строчку мирового рейтинга с результатом 1,76 млн. автомобилей, вплотную приблизившись к Volkswagen. Динамика внутри самого корейского холдинга оказалась неоднородной: в то время как бренд Kia нарастил продажи на 6,9% (до 829 тыс. единиц), Hyundai Motor сократил объемы на 10,1% (до 931 тыс.). Падение показателей флагманского бренда во многом объясняется внутренними забастовками на южнокорейских заводах, а также ощутимым падением спроса на ключевых рынках Европы и Китая.