Представлен Huawei Mate 70 Air – тонкий смартфон с емким аккумулятором

Компания Huawei представила в Китае тонкий флагманский смартфон Mate 70 Air, толщина корпуса которого составляет всего 6,6 мм. Для сравнения, у iPhone Air толщина корпуса — 5,6 мм, но Huawei Mate 70 Air получил более емкий аккумулятор (6500 мАч против 3149 мАч) и хороший набор камер.

Huawei Mate 70 Air оснащен 10-битным 7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760×1320 пикселей, соотношением сторон 18,8:9, частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, пиковой яркостью 4000 нит и защитным стеклом Kunlun. ШИМ-регулировка – 2160 Hz.

Смартфон предлагается в модификациях с SoC Kirin 9020A и 12 Gb оперативной памяти, а также с Kirin 9020B и 16 Gb оперативной памяти. Чем отличаются чипы – производитель не сообщает. Емкость накопителя может составлять 256 или 512 Gb.

В состав основного блока камер входят главный датчик на 50 Мп (1/1,3″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS), сверхширокоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, ЭФР 16 мм), телеобъектив на 12 Мп (RYYB, f/2.4, оптический зум 3х, ЭФР 69 мм, OIS) и также мультиспектральный сенсор на 1,5 Мп для повышения точности цветопередачи. Фронтальная камера имеет разрешение 10,7 Мп (f/2.2). Обе камеры могут записывать 4K- видео.

Емкость аккумулятора на 6500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт, также поддерживается реверсивная зарядка 5 Вт. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, ИК-пульт, порт USB 2.0 Type-C, две nanoSIM-карты, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и защита от воды и пыли по стандартам IP68/69. Габариты и вес: 165 х 81,5 х 6,6 мм, 208 гр. Есть возможность отправки SMS через спутники Beidou (только в Китае). Работает смартфон под управлением HarmonyOS 5.1.

Цены на Huawei Mate 70 Air: 12/256 Gb — $575, 12/512 Gb — $645, 16/256 Gb- $645, 16/512 Gb — $715. Палитра расцветок корпуса включает три варианта: серый, белый и черный. Смартфон уже доступен на рынке Китая, когда состоится глобальный запуск пока неизвестно.