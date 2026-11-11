GTA VI стала самой предзаказываемой игрой в истории PS Store и Microsoft Store

Криминальный боевик с открытым миром GTA VI от британской студии Rockstar Games стал самой предзаказываемой игрой в PS Store и Microsoft Store за всю историю цифровых магазинов. Компании Sony и Microsoft не уточнили конкретное число проданных копий, но по оценкам аналитической компании Sensor Tower, на данное время игроки уже оформили 10,31 млн. цифровых предзаказов на консольные версии. На платформах Sony игру купили 7,73 млн. пользователей, а на Xbox — 2,58 млн. Выручку оценивают в $1 млрд. Согласно Sensor Tower, GTA VI обошла Cyberpunk 2077 и стала самой предзаказываемой игрой в истории. Sony показала ролик с демонстрацией технических особенностей игры на базовой PS5.

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Кроме того, Аша Шарма заявила о начале партнерства с издателем Take-Two Interactive, которое продлится в течение десяти лет. Напомним, Rockstar Games принадлежит Take-Two Interactive, в состав которого она входит на правах дочернего предприятия. В рамках сотрудничества в Xbox Cloud Gaming будет доступна не только GTA VI: в будущем компания планирует добавить в сервис GTA V, RDR 2 и другие релизы издателя.

Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Ранее Rockstar Games подтвердила, что GTA VI будет работать на консолях в 30 fps. Версия для ПК пока не получила официальной даты выхода, но ожидается что это первый квартал 2027 года.