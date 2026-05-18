Как рассеянность может стать причиной утечки данных. Что такое MDM и почему это касается каждого сотрудника

Цифры, которые нельзя игнорировать

История нашего персонажа, два сценария приключений которого были созданы при помощи ChatGPT, — не исключение. Рассеянность, спешка, один неудачный момент — и корпоративные данные оказываются в чужих руках. Масштаб проблемы куда больше, чем кажется:

И это только потери физических устройств. Отдельная ситуация, когда сотрудник устанавливает непроверенное приложение, подключается к публичному Wi-Fi или уходит из компании, унося с собой доступы к корпоративным системам.

Что такое MDM?

MDM это Mobile Device Management — управление мобильными устройствами. Платформа, которая позволяет IT-отделу централизованно управлять, настраивать и защищать все устройства компании через единую консоль. Не имеет разницы, где физически находится устройство — в офисе, дома у сотрудника, в бизнес-поездке, в путешествии или в чужих руках после потери. MDM работает по принципу клиент-сервер. На каждое устройство устанавливается агент, который имеет постоянную связь с центральным сервером. После его установки устройство автоматически начинает работать в соответствии с заданными корпоративными политиками. Именно наличие MDM-решения позволило бы нашему персонажу позвонить в IT-департамент и сказать: «Я потерял ноутбук, заблокируйте его, пожалуйста», а не: «Я потерял ноутбук и теперь не знаю, что будет с данными компании».

MDM управляет всем — от телефона до корпоративного ноутбука

Современные MDM-платформы могут управлять не только смартфонами — они охватывают все корпоративные устройства: смартфоны на iOS и Android, ноутбуки и рабочие станции на Windows и macOS, планшеты и даже специализированные устройства вроде терминалов.

Что умеет MDM: от удаленной блокировки до автоматического онбординга

Когда IT-специалисты говорят о MDM, то имеют в виду не одну функцию, а целый набор инструментов, которые работают в фоновом режиме — незаметно для сотрудника, но критично для безопасности компании. Я перечислю важные:

Удаленная блокировка и очистка. Владелец потерял устройство — IT-департамент блокирует его или полностью стирает данные одной командой.

Принудительные политики безопасности. Сложный пароль, шифрование диска, запрет скриншотов рабочей области применяются автоматически. Никаких «я отключил, потому что неудобно вводить каждый раз».

Управление приложениями. Только одобренный корпоративный софт. Нежелательные приложения блокируются, нужные — устанавливаются автоматически.

Мониторинг и патчи. IT-аудит следит, какие устройства не обновились и уязвимы. Обновления операционной системы и патчи безопасности можно запустить на все компьютеры сразу или по расписанию.

Автоматический онбординг. Новый сотрудник включает устройство, а MDM сам устанавливает почту, VPN, мессенджеры и рабочие приложения.

Новый сотрудник включает устройство, а MDM сам устанавливает почту, VPN, мессенджеры и рабочие приложения. Оффбординг при увольнении. Сотрудник ушел — корпоративные данные и доступы удаляются удаленно. Даже если устройство личное.

BYOD: когда личное устройство стало корпоративным риском

BYOD (Bring Your Own Device) — это когда сотрудники используют личные устройства для работы. Это удобно, привычно и давно стало нормой. Но за этим удобством скрывается множество рисков, о которых мало кто задумывается в момент, когда открывает рабочую почту с личного телефона в кафе или скачивает GTA 5 без регистрации и бесплатно, чтобы ребенок поиграл.

Личные устройства — это непроверенные приложения рядом с корпоративными данными. Личный ноутбук, как правило, без шифрования, без корпоративных политик паролей, без контроля обновлений. Публичный Wi-Fi в аэропорту или метро — трафик, который может перехватываться. А когда сотрудник уходит из компании, на его личном устройстве остаются рабочая почта, чаты и документы, которые никуда не денутся без MDM.

По данным Mordor Intelligence, 82% организаций разрешают личные устройства в корпоративной сети. При этом большинство из них не имеет инструментов для управления этими устройствами — данные компании находятся на девайсах, которые IT-отдел попросту не видит.

MDM — это не слежка. И вот почему

Самый распространенный страх при внедрении MDM — «теперь IT будет видеть все, что я делаю на устройстве». Это заблуждение, которое стоит развеять раз и навсегда. Корректно настроенный MDM при политике BYOD управляет не всем устройством, а только корпоративной зоной. IT-отдел видит и контролирует исключительно то, что относится к рабочей зоне. Остальное — закрыто. MDM не читает личные сообщения. Не видит личные фотографии и документы. Не имеет доступа к личным приложениям. Личное пространство сотрудника остается личным.

Дополнительно MDM-решение защищает самого сотрудника. Если телефон или ноутбук украдут – IT-департамент заблокирует его по вашей просьбе. Кроме того, вы будете получать последние обновления и антивирус за счет компании. А если вы уволитесь и захотите убрать все, что было связано с работой с личного устройства, то MDM удалит только корпоративную зону, не тронув ничего личного. Все делается в миг.

Какие MDM-решения существуют: Intune, Jamf и ManageEngine

На рынке много MDM-решений, но три из них покрывают большинство сценариев для компаний любого размера:

Microsoft Intune — для компаний в экосистеме Microsoft.

Управление Windows, macOS, iOS и Android.

Большая экосистема и интеграция с Microsoft 365 и Azure AD. Для многих компаний уже входит в корпоративную лицензию M365, то есть фактически оплачен, но не настроен. Оптимальный выбор, если компания уже использует Outlook, Teams и SharePoint.

Jamf Pro — для компаний, использующих устройства Apple.

Управление macOS, iOS и iPadOS.

Автоматическое развертывание через Apple Business Manager — новый MacBook настраивается без участия IT-специалиста. Популярен в технологических компаниях, дизайн-студиях и медиа. Более детально Infocity писал об этом решении в статье «Apple делает бизнес лучше».

ManageEngine Endpoint Central — для смешанных сред и всех уровней бизнеса.

Управление Android, iOS, Windows, macOS, Chrome OS, Linux.

Хорошее соотношение цены и функциональности, гибкое развертывание в облаке или локально. Разумный выбор для компаний без большого IT-департамента, которым нужна широкая платформенная поддержка.

Три вопроса, которые стоит задать своему IT-департаменту прямо сейчас

Не нужно быть техническим специалистом, чтобы понять, насколько ваша компания защищена. По моему мнению, задав эти 3 вопроса можно получить видение о состоянии:

Есть ли у нас MDM и решения в области безопасности и покрывают ли они все устройства, включая личные ноутбуки и смартфоны сотрудников?

Что будет, если я прямо сейчас потеряю рабочий ноутбук? Если у IT-департамента нет четкого и уверенного ответа — это уже проблема, которую нужно решать.

Есть ли у нашей компании официальная BYOD-политика и где можно ознакомиться с этим документом? Если политики нет, значит правила не определены ни для сотрудника, ни для компании.

Что делать, если приобретение MDM не вписывается в бюджет?

Работая с локальными компаниями, я постоянно слышу одну и ту же фразу: «Кому мы нужны? Зачем нам все это?». Именно так и думал Чингиз, когда отключил экран блокировки, заботясь о своем комфорте. И так думают руководители малого и среднего, а иногда и крупного бизнеса, когда речь заходит о безопасности данных. Проблема в том, что эта логика работает ровно до первого инцидента.

MDM — это не дорогое решение для корпораций. Это инструмент защиты репутации, клиентских данных и бизнеса в целом. Я считаю, что любая компания, в которой есть хотя бы один сотрудник с рабочим ноутбуком и доступом к корпоративным документам, уже находится в зоне риска. Размер компании здесь не имеет значения. Да, полноценное MDM-решение стоит денег. Но если бюджета пока нет — это не повод игнорировать безопасность. Есть базовые меры, которые бесплатны и которые можно внедрить уже сейчас:

Используйте облако, а не локальное хранилище. Конфиденциальные документы не должны храниться на жестком диске ноутбука. Храните их в корпоративном облаке — Google Workspace, Microsoft 365 или любом другом решении. Доступ можно настроить с любого устройства и в любое время, а данные не исчезнут вместе с потерянным ноутбуком или с уходом сотрудника.

Внедрите ролевой доступ RBAC. Не каждый сотрудник должен видеть финансовые отчеты или договоры с клиентами. Настройте доступ по принципу «только то, что нужно для работы» — это называется RBAC (Role-Based Access Control). Это бесплатно и доступно в любом облачном сервисе.

Никаких конфиденциальных данных на личных устройствах. Установите простое правило: корпоративные документы только в корпоративных системах. Не в личной почте, не в личном WhatsApp, не в папке «Загрузки» на домашнем ноутбуке.

Включите BitLocker или FileVault. Это встроенный инструмент шифрования в Windows и MacOS. Он бесплатный, не требует установки, включается в настройках за пару минут. Если ноутбук попадет в чужие руки — без пароля данные невозможно будет прочитать.

Установите PIN-коды и автоблокировку. Экран должен блокироваться через 1-2 минуты бездействия. Это элементарно и не требует никаких затрат.

Безусловно, эти пять правил не заменят MDM-решение, но они закроют самые очевидные уязвимости. А когда компания вырастет и появится дополнительный бюджет, то переход на полноценное MDM-решение будет уже осознанным шагом, а не вынужденной реакцией на инцидент.

Также хочу добавить, не обязательно быть сотрудником компании чтобы следовать этим правилам, это также относится и к вашей личной жизни и данным на личных устройствах. Безопасность — это не один раз. Это дисциплина, которая начинается с простых решений, доступных каждому прямо сейчас.

Турал Рагимли, специалист по IТ-инфраструктуре и кибербезопасности для малого и среднего бизнеса