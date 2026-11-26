Неделя с 16 по 23 ноября 2026 года стала одной из самых тяжелых для мировых рынков за последние полтора года. Американский индекс S&P 500 потерял 8,6%, золото подешевело на 9%, биткоин — на 6,2%. Падение седьмую сессию подряд сделало эту неделю для S&P 500 худшей с апреля 2025 года, а индекс волатильности VIX закрылся на отметке 36. Источник: Binance Research .

На этом фоне состоялось крупнейшее IPO в истории: компания Anthropic вышла на биржу Nasdaq, объем размещения составил $81,3 млрд. Рекордный листинг пришелся на момент, когда инвесторы массово сокращали риск, и это во многом определило динамику бумаг в первые дни торгов.

Необычность ситуации в том, что активы, которые обычно движутся в разные стороны, на этот раз снижались одновременно. Акции, золото и биткоин падали вместе, а капитал уходил в государственные облигации США и доллар. Такая картина обычно говорит о том, что инвесторы стремятся не переложить средства из одного рискового актива в другой, а выйти в наличные.

Отправная точка — сигналы ФРС

Толчком к распродаже стала публикация протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Документ показал, что почти все участники заседания считают уместным дальнейшее повышение ставки, а некоторые допускают в декабре шаг больше чем на 0,25 п.п. Источник: Binance Research .

Рынок к этому моменту уже был напряжен. За неделю до 13 ноября доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с 4,86% до 5,15%. Рост доходностей сильнее всего давит на активы, которые не приносят регулярного дохода, — в первую очередь на золото и биткоин. Когда безрисковые облигации платят больше, держать такие активы становится менее привлекательно.

К концу недели распродажа приобрела другой характер. Инвесторы перестали разбирать, что продавать, и начали сокращать позиции практически во всех классах активов. Спрос на казначейские облигации и доллар вырос, доходность 10-летних бумаг опустилась до 4,91%. Вероятность повышения ставки в декабре рынок оценивал примерно в 93%, а ожидания шага на 0,5 п.п. исчезли полностью.

Первый удар пришелся на ИИ-сектор

Сильнее всего пострадали компании, связанные с искусственным интеллектом. Индекс полупроводниковых компаний за неделю потерял 17,1%, причем 10,7% — только за пятницу. Nasdaq-100 снизился на 10,4%. S&P 500 впервые с апреля закрылся ниже 200-дневной скользящей средней. Источник: Binance Research .

Поводом для беспокойства стали темпы строительства дата-центров и то, за счет чего они финансируются. Один из отраслевых прогнозов капитальных затрат на ИИ в 2028 году был снижен на 28%. Акции так называемых неооблачных провайдеров — компаний, которые сдают в аренду вычислительные мощности для ИИ, — подешевели на четверть и больше.

С октябрьского максимума полупроводниковые компании потеряли больше трети стоимости, а S&P 500 перешел в фазу коррекции. Рынок, по сути, начал заново оценивать, окупятся ли многомиллиардные вложения в ИИ-инфраструктуру и в какие сроки.

Почему биткоин падал сильнее, чем можно было ожидать

Биткоин завершил неделю около $61,3 тыс., а в субботу опускался до $55 134 — минимума с сентября 2024 года. На крипторынок общее снижение аппетита к риску наложилось сразу несколько внутренних факторов. Источник: Binance Research .

Отток из биржевых фондов. Из спотовых биткоин-ETF за неделю ушло $1,79 млрд. Это уже третья подряд неделя, когда отток превышает $1 млрд, а за три недели в сумме он достиг $4,1 млрд. Продажи шли четыре дня из пяти и с каждым днем усиливались: от $240 млн во вторник до $669 млн в пятницу.

Продажи концентрировались в США. За семь дней до 23 ноября чистые продажи биткоина на спотовых биржах составили $639 млн. Около 70% из них пришлось на американские площадки Coinbase, Kraken и Gemini, хотя их доля в общем объеме торгов была примерно в шесть раз меньше. Это подтверждает и динамика цены: за две недели биткоин подешевел на 14% в часы американской торговой сессии и на 11,5% — в азиатскую, а в европейскую сессию, напротив, вырос на 4,5%.

Принудительное закрытие позиций. За восемь дней рынок дважды прошел через волну ликвидаций — принудительного закрытия позиций, открытых с использованием заемных средств в расчете на рост. 13–14 ноября было ликвидировано $2,9 млрд таких позиций, это максимум за два дня с конца января. Вторая волна, 20–21 ноября, составила еще $2,5 млрд и совпала с минимумом цены.

Сокращение долларовой ликвидности. Объем стейблкоинов в обращении за три недели сократился на $13,9 млрд, до $282,5 млрд — минимума с начала года. По сути, это аналог ужесточения денежно-кредитных условий внутри криптоиндустрии: на рынке стало меньше «долларов», готовых к покупке активов.

Продажи майнеров. Запасы биткоина на кошельках майнеров с начала года сократились на 9,4 тыс. BTC, до 48,2 тыс. BTC. Публичные майнинговые компании продают монеты, чтобы гасить долги и финансировать переход в ИИ-инфраструктуру. Например, MARA сообщила о продаже 13 597 BTC примерно на $1,1 млрд за шесть недель. Впрочем, на прошлой неделе балансы майнеров не изменились, поэтому их продажи — скорее фоновое давление, чем главная причина падения.

Рекордное IPO: цена сформировалась задолго до Nasdaq

Интересная деталь этого размещения в том, что рынок начал оценивать Anthropic задолго до официального листинга. На Binance бессрочный фьючерсный контракт на компанию торговался со 2 июня. 17 ноября его переименовали в ANT и пересчитали под фактическое количество акций. Источник: Binance Research .

В пересчете контракт вырос с $135,7 на старте до пика $169,85 в сентябре, а к моменту конвертации опустился до $95,5 — то есть на 44%. Все это произошло еще до того, как цена размещения была установлена на уровне $83 при спросе, примерно в семь раз превысившем предложение.

Первый день торгов показал, насколько сильно настроения рынка влияют даже на самые ожидаемые размещения. Акции открылись на $111,50 и закрылись на $97,17: покупатели на открытии в тот же день потеряли 12,9%. Неделю бумаги завершили на уровне $88,91.

Совпадение рекордных IPO со снижением биткоина наблюдается уже второй раз за год. Перед размещением Anthropic биткоин за 50 дней потерял 26%, а перед июньским IPO SpaceX объемом $75 млрд — 19%. Два случая — слишком мало, чтобы говорить о закономерности. Но в обоих эпизодах крупные размещения притягивали рекордные объемы капитала как раз тогда, когда криптоактивы дешевели.

Куда пойдут привлеченные деньги

Значительная часть средств от крупнейшего в истории IPO будет направлена на вычислительные мощности. Согласно проспекту эмиссии, договорные обязательства компании, практически целиком связанные с вычислениями и инфраструктурой, составляют около $900,9 млрд. Не менее $278,5 млрд из них приходится на Amazon, Google и Microsoft. Источник: Binance Research .

При этом часть денег фактически возвращается инвесторам самой компании. Amazon и Google владеют 14,6% и 13,4% Anthropic соответственно, а частное размещение на $26 млрд, проведенное параллельно с IPO, целиком выкупили облачные провайдеры и производители чипов.

Сократить эти расходы сложно, потому что продукт быстро устаревает. На исследования и разработки ушло 58% выручки за девять месяцев, а более 80% выручки третьего квартала принесли модели, выпущенные в предыдущие полгода. Пока выручка росла быстрее затрат: доля расходов на вычисления снизилась с 251% выручки в начале 2025 года до 48% во втором квартале 2026-го. Однако в третьем квартале она вновь выросла до 58%, и операционная прибыль опять стала отрицательной.

Аналитики Binance Research предлагают следить за тремя показателями в каждом квартальном отчете: долей расходов на исследования, на вычисления и долей продаж через облачные платформы в выручке. Вместе они позволяют раньше других понять, окупаются ли масштабные инвестиции в ИИ.

Как вели себя пользователи на падающем рынке

Поведение пользователей Binance , торгующих инструментами на акции, заметно отличалось от общего настроения рынка. В неделю с 16 по 20 ноября чистый приток средств составил $248 млн, хотя неделей ранее был зафиксирован отток в $27 млн — первый с начала сентября. Источник: Binance Research .

Приток пришелся на период, когда фонд QQQ, отслеживающий Nasdaq-100, потерял 10,5%. Основная часть средств — $221 млн — направилась в полупроводниковые компании, хотя именно этот сектор упал сильнее остальных. Заметный интерес вызвали и акции компаний, связанных с криптоиндустрией: в бумаги Circle, Coinbase и Strategy пошли средства на фоне снижения биткоина.

Единственным крупным исключением остались акции SpaceX: отток из них за неделю составил $56 млн после $30 млн неделей ранее.

Такие данные отражают действия пользователей одной платформы и не позволяют делать выводы о рынке в целом. Тем не менее они показывают, что часть участников рассматривала распродажу как момент для покупки, а не для выхода из рынка. Насколько оправданным окажется такой подход, станет понятно только со временем.

Что ждать дальше

Наступающая неделя в США будет короткой из-за Дня благодарения. Главным днем станет среда: выйдут вторая оценка ВВП за третий квартал и октябрьские данные по индексу PCE — основному показателю инфляции, на который ориентируется ФРС. Это последние такие данные перед заседанием 8–9 декабря. Источник: Binance Research .

В четверг американские фондовые биржи будут закрыты, в пятницу торги завершатся раньше обычного. Ликвидность на рынках акций и облигаций будет низкой, тогда как криптоактивы продолжат торговаться в обычном режиме. В такие периоды резкие движения цен случаются чаще.

Что это означает

Прошедшая неделя наглядно показала, насколько тесно криптоактивы сегодня связаны с традиционными финансовыми рынками. Решения ФРС, доходности облигаций США, настроения вокруг ИИ-сектора и крупные IPO напрямую влияют на биткоин — через биржевые фонды, ликвидность стейблкоинов и поведение институциональных инвесторов.

Одновременное падение акций, золота и биткоина также напоминает, что в моменты сильного стресса привычные «защитные» активы могут не выполнять свою роль. Когда инвесторы стремятся выйти в наличные, продают практически все.

Для участников рынка это прежде всего аргумент в пользу трезвой оценки рисков: понимания того, какие факторы влияют на стоимость активов, и готовности к высокой волатильности. Операции с криптоактивами связаны с риском потери средств, и этот материал не является инвестиционной рекомендацией.