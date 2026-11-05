ChatGPT научился создавать и редактировать GIF-анимации

Популярный чат-бот ChatGPT получил масштабное обновление графического движка до версии OpenAI Images 2.6, которая позволяет генерировать анимированные GIF-файлы по текстовому описанию или загруженной фотографии. Раньше пользователям приходилось использовать сторонние сервисы или многоступенчатые обходные пути, но теперь весь процесс занимает всего один шаг. Нейросеть способна не просто выдавать готовый результат, но и «оживлять» статичные эскизы, нарисованных персонажей, фотографии товаров или мемы. При этом разработчики внедрили полноценные инструменты постобработки: прямо в интерфейсе чат-бота можно покадрово просматривать получившуюся анимацию, изменять скорость ее воспроизведения, редактировать отдельные кадры из набора и сразу же делиться результатом.

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Помимо работы с анимацией, обновление Images 2.6 принесло колоссальный прирост производительности при генерации обычных статичных изображений, ускорив этот процесс в ChatGPT сразу на 50% по сравнению с предыдущей версией. Новая модель гораздо точнее удерживает контекст при редактировании: теперь при внесении точечных правок нейросеть лучше сохраняет неизменной внешность персонажей, мелкие детали коммерческих товаров и очертания логотипов. Это решает давнюю проблему ИИ-генераторов, когда при изменении одного элемента на картинке полностью перерисовывалось все остальное изображение.

Нововведение уже разворачивается для всех пользователей ChatGPT и Codex на смартфонах, ПК и в веб-версии, включая бесплатные тарифные планы. Востребованность такого контента колоссальна — по данным OpenAI, на текущий момент пользователи генерируют более 4 миллиардов изображений в неделю, что на миллиард превышает показатели начала осени.

Параллельно компания OpenAI открыла доступ к новым возможностям для сторонних разработчиков через свой API, представив две специализированные версии модели: Flare и Sunburst. Модификация GPT-Image-2.6 Flare максимально оптимизирована под скорость и способна выдать готовое изображение всего за шесть секунд на базовых настройках качества, что критически важно для высоконагруженных сервисов. Версия Sunburst ориентирована на максимальную детализацию, сложную графику и глубокую проработку комплексных запросов. Через API разработчики софта теперь могут гибко управлять процессом генерации: настраивать тщательность следования текстовому промпту, указывать конкретные изолированные области для умного редактирования и даже экспортировать готовую графику в масштабируемый векторный формат SVG.