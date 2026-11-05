Состоялся релиз ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Cостоялся релиз ремейка культовой The Legend of Zelda: Ocarina of Time — игра доступна эксклюзивно на консоли Nintendo Switch 2. Оригинальная версия вышла в 1998 году для консоли Nintendo 64. Это была первая трехмерная часть серии The Legend of Zelda, которая вошла в историю как один из самых высокооцененных, влиятельных и коммерчески успешных проектов в индустрии видеоигр.

Сюжет рассказывает о юном Линке, который отправляется в путешествие по Хайрулу, чтобы спасти священный Трифорс от злодея Ганондорфа. С помощью духового инструмента Окарины Времени герой может перемещаться во времени, чтобы исправить прошлое и изменить будущее. В Ocarina of Time также придется управлять повзрослевшим Линком.

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В ремейке добавили новые возможности для передвижения, расширили сюжет и обновили графику. При этом разработчики сохранили все ключевые моменты Ocarina of Time. Критики уже опубликовали обзоры — новинка получила 96 баллов на агрегаторе Metacritic.

Цена цифровой копии The Legend of Zelda: Ocarina of Time составляет $60, а физической — $70.