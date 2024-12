Представлена серия AR-очков Xreal One

Компания Xreal (ранее Nreal) представила новую серию очков дополненной реальности (AR) Xreal One, в которую вошли базовая модель и более продвинутая Pro-версия. Производитель называет новинки «самыми передовыми AR-очками на рынке».

Серия Xreal One оснащена первым кремниевым процессором Xreal под названием X1, благодаря которому обработка данных происходит непосредственно на самом устройстве. За счет использования X1 пространственные дисплеи Xreal One стали больше и стабильнее, а также получили повышенную частоту обновления и более гибкую настройку. Задержка при частоте обновления 120 Hz составляет всего 3 мс, что «намного превосходит предыдущие отраслевые эталоны (~20 мс)», например, у Apple Vision Pro задержка лишь 12 мс.

Очки подключаются к источнику сигнала через порт USB Type-C. Они совместимы с новыми моделями iPhone, устройствами на базе Android, Steam Deck, ПК и MacBook. Есть поддержка 3DoF, за счет чего реализована возможность перемещения виртуальных окон в пространстве с тремя степенями свободы.

Очки способны формировать изображение 1080p (Full HD) для каждого глаза. Xreal One и One Pro имеют частоту обновления 120 Hz и пиковую яркость 600 и 700 нит соответственно. При использовании гаджета перед глазами появляется виртуальный монитор с настраиваемой диагональю (эквивалент 32-477 дюймов). Благодаря электрохромному затемнению одним нажатием можно сделать так, чтобы все вокруг изображения стало темным, и ничего не отвлекало от игры или работы. Модель Xreal One Pro получила плоские призматические линзы и обеспечивает угол обзора в 57 градусов, а базовая версия — треугольные линзы с углом обзора 50°.

Xreal One получили дополнительную модульную RGB-камеру под названием Xreal Eye для фото (12 Мп) и съемки видео в 1080p/60FPS. Xreal Eye активируется нажатием кнопки на дужке очков. Сама камера расположена под переносицей между носовыми упорами с нулевым давлением и может быть снята для последующего использования. Обе модификации AR-очков оснащены встроенной акустикой Bose. Вес очков составляет 84 грамма (One) и 87 граммов (One Pro). В одном из будущих обновлений после начала продаж Xreal Eye очки получат поддержку искусственного интеллекта с возможностью распознавая изображений.

Компания уже принимает предварительные заказы на покупку AR-очков. Модель Xreal One стоит $499 (в Европе €549), а версия One Pro — $599 (в Европе €649). Базовая модель поступит в продажу в этом месяце, а Pro-версия — в начале следующего года.