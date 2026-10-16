ChatGPT теперь может работать с открытыми вкладками Google Chrome

Компания OpenAI обновила расширение ChatGPT для браузера Google Chrome. Чат-бот получил функции полноценного цифрового ассистента и умеет напрямую взаимодействовать с открытыми веб-страницами, избавляя пользователя от рутинных задач. Теперь нейросеть может собирать информацию с нескольких страниц, сравнивать предложения и помогать заполнять формы. Для работы новой функции потребуется установить официальное расширение и активировать опцию взаимодействия в настройках десктопного приложения или веб-версии ChatGPT.

A few big upgrades for Chrome users today! We’re bringing the power of computer use to anyone who uses Chrome. First up: ChatGPT can now use your tabs in Chrome to make answers more useful and get things done for you. If you’re in Chat, it can look across your open tabs and gather info. If you’re in Work, ChatGPT can control your Chrome tabs to get things, like sending messages, filling out forms, or downloading files. It can even help you organize and group that pile of tabs you have open. — ChatGPT (@ChatGPT) October 15, 2026

При упоминании в чате @chrome нейросеть получает доступ к просмотру содержимого ваших открытых вкладок. Благодаря этому бот может легко сопоставлять цены и характеристики товаров на разных сайтах, собирать информацию в единую таблицу или писать краткие резюме по открытым статьям. Кроме того, ИИ способен наводить порядок в самом браузере, автоматически группируя вкладки по темам.

Режим ChatGPT Work выводит автоматизацию на новый уровень, позволяя нейросети выполнять многоэтапные активные действия внутри браузера. Бот способен самостоятельно заполнять длинные онлайн-формы, анкеты, отправлять сообщения на сайтах и скачивать нужные файлы. При этом разработчики уделили особое внимание конфиденциальности и безопасности: ChatGPT не заглядывает во вкладки «тайно», а выполняя действия в документах, не отправляет форму без финального подтверждения со стороны человека. Чат-бот может безопасно работать на сайтах, где пользователь уже авторизован, например, в почте или корпоративных CRM-системах.

Интерфейс расширения также полностью обновился. В боковой панели браузера теперь доступна вся история переписок с ChatGPT, что позволяет мгновенно переключаться между базовым чатом и рабочим режимом, искать старые диалоги и отправлять новые запросы, вообще не покидая текущую веб-страницу.