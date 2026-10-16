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ChatGPT теперь может работать с открытыми вкладками Google Chrome

ChatGPT

Компания OpenAI обновила расширение ChatGPT для браузера Google Chrome. Чат-бот получил функции полноценного цифрового ассистента и умеет напрямую взаимодействовать с открытыми веб-страницами, избавляя пользователя от рутинных задач. Теперь нейросеть может собирать информацию с нескольких страниц, сравнивать предложения и помогать заполнять формы. Для работы новой функции потребуется установить официальное расширение и активировать опцию взаимодействия в настройках десктопного приложения или веб-версии ChatGPT.

При упоминании в чате @chrome нейросеть получает доступ к просмотру содержимого ваших открытых вкладок. Благодаря этому бот может легко сопоставлять цены и характеристики товаров на разных сайтах, собирать информацию в единую таблицу или писать краткие резюме по открытым статьям. Кроме того, ИИ способен наводить порядок в самом браузере, автоматически группируя вкладки по темам.

Режим ChatGPT Work выводит автоматизацию на новый уровень, позволяя нейросети выполнять многоэтапные активные действия внутри браузера. Бот способен самостоятельно заполнять длинные онлайн-формы, анкеты, отправлять сообщения на сайтах и скачивать нужные файлы. При этом разработчики уделили особое внимание конфиденциальности и безопасности: ChatGPT не заглядывает во вкладки «тайно», а выполняя действия в документах, не отправляет форму без финального подтверждения со стороны человека. Чат-бот может безопасно работать на сайтах, где пользователь уже авторизован, например, в почте или корпоративных CRM-системах.

Интерфейс расширения также полностью обновился. В боковой панели браузера теперь доступна вся история переписок с ChatGPT, что позволяет мгновенно переключаться между базовым чатом и рабочим режимом, искать старые диалоги и отправлять новые запросы, вообще не покидая текущую веб-страницу.

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