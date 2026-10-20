В Steam проходит фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий готовящихся игр

В сервисе Steam начался традиционный фестиваль демоверсий «Играм быть» (Steam Next Fest). Акция продлится до 26 октября в 21:00 по бакинскому времени. В ходе мероприятия геймеры могут попробовать сотни демоверсий готовящихся игр.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В Valve отметили, что улучшили навигацию по фестивалю: теперь пользователи могут отсортировать демо по жанру, поджанрам, темам и прочим тегам, включая поддерживаемые языки. По словам компании, фестиваль включает больше бесплатных демо, чем когда-либо.

Следующий фестиваль демоверсий пройдет с 22 февраля по 1 марта 2027 года.