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Главный соперник Cayenne: Mercedes-AMG представил свой первый электрокроссовер мощностью 1153 л.с.

Mercedes-AMG GT SUV

Подразделение Mercedes-AMG представило свой первый электрический кроссовер GT SUV, разработанный полностью самостоятельно с нуля на базе передовой платформы AMG.EA, созданной специально для самых мощных моделей бренда. Новинка стала вторым серийным электромобилем на этой архитектуре после четырехдверного купе GT и вышла сразу в трех версиях: GT 53, GT 55 и GT 63. Если младшая модификация оснащена двумя синхронными электромоторами, то старшие получили уникальную трехмоторную компоновку с осевым магнитным потоком.

Mercedes-AMG GT SUV

Флагманом линейки стал экстремальный GT 63 с одним двигателем спереди и двумя сзади, чья суммарная пиковая отдача достигает впечатляющих 1153 л. с. (860 кВт), что позволяет кроссоверу превзойти по мощности даже Porsche Cayenne Turbo Electric.

Mercedes-AMG GT SUV

Чтобы силовая установка могла без проблем выдерживать колоссальные трековые нагрузки, инженеры кардинально переработали аккумуляторную батарею и систему ее охлаждения. Батарея состоит из цилиндрических ячеек с катодами NCMA и кремниевыми анодами, а вокруг каждого элемента циркулирует специальное электроизолирующее масло. Такой подход гарантирует равномерный отвод тепла как при агрессивном вождении, так и во время экстремально быстрой зарядки.

Модификация GT 53 оснащается батареей полезной емкостью 106 кВтч, а для GT 55 и GT 63 доступен также увеличенный блок на 128 кВтч. Благодаря прогрессивной 800-вольтовой архитектуре старшая батарея способна принимать мощность до 710 кВт, заряжаясь с 10 до 80% всего за 12 минут, а 10 минут у розетки возвращают машине до 450 км запаса хода. Максимальный же запас хода электрокроссовера по циклу WLTP составляет солидные 700 км.

Под колоссальную мощность адаптировали и ходовую часть, призванную нивелировать внушительный вес автомобиля — старшая версия со 128-киловаттной батареей весит 2695 кг. Инновационная подвеска AMG ACTIVE RIDE CONTROL+ полностью лишена классических стабилизаторов поперечной устойчивости. Их заменили активные гидравлические элементы, которые эффективно гасят крены в поворотах, а также предотвращают клевки кузова при резком торможении или разгоне. В паре с гидравликой работают трехступенчатые пневмопружины и полноуправляемое шасси, позволяющее задним колесам подруливать на угол до 6 градусов для лучшей маневренности. При этом, несмотря на спортивный характер и сложную компоновку, кроссовер сохранил практичность: спереди инженерам удалось выкроить место под дополнительный 78-литровый багажник.

Особое внимание разработчики уделили эмоциональной составляющей, постаравшись сохранить для фанатов марки привычную атмосферу машин с ДВС. Специальный режим AMGFORCE Sport+ в старших версиях воспроизводит аутентичный рык классического двигателя AMG V8, а в младшей — фирменный звук рядной «шестерки». Цифровая система не просто имитирует переключение передач с помощью подрулевых лепестков, но и генерирует синхронную физическую вибрацию в креслах.

Интерьер кроссовера сосредоточен вокруг новой мультимедийной системы на базе операционной системы MB.OS с 14-дюймовым центральным дисплеем. В штатный голосовой помощник интегрированы сразу три передовые нейросети — ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini, что позволяет водителю вести с машиной естественный многоэтапный диалог, искать информацию в сети и строить сложные маршруты, пока стандартные голосовые команды управляют климат-контролем и подсветкой салона.

Наконец, для любителей гоночных треков Mercedes-AMG подготовил систему Predictive Performance Manager: эта технология заранее анализирует конфигурацию трассы и оптимизирует отдачу моторов, снижая нагрузку на батарею в медленных зонах и сохраняя максимум энергии для затяжных прямых.

Производство Mercedes-AMG GT SUV будет развернуто на модернизированном заводе концерна в Зиндельфингене (Германия). Старт продаж на рынок США запланирован на лето 2027 года, а стоимость электрокроссовера компания объявит ближе к этому сроку.

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