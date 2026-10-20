Главный соперник Cayenne: Mercedes-AMG представил свой первый электрокроссовер мощностью 1153 л.с.

Подразделение Mercedes-AMG представило свой первый электрический кроссовер GT SUV, разработанный полностью самостоятельно с нуля на базе передовой платформы AMG.EA, созданной специально для самых мощных моделей бренда. Новинка стала вторым серийным электромобилем на этой архитектуре после четырехдверного купе GT и вышла сразу в трех версиях: GT 53, GT 55 и GT 63. Если младшая модификация оснащена двумя синхронными электромоторами, то старшие получили уникальную трехмоторную компоновку с осевым магнитным потоком.

Флагманом линейки стал экстремальный GT 63 с одним двигателем спереди и двумя сзади, чья суммарная пиковая отдача достигает впечатляющих 1153 л. с. (860 кВт), что позволяет кроссоверу превзойти по мощности даже Porsche Cayenne Turbo Electric.

Чтобы силовая установка могла без проблем выдерживать колоссальные трековые нагрузки, инженеры кардинально переработали аккумуляторную батарею и систему ее охлаждения. Батарея состоит из цилиндрических ячеек с катодами NCMA и кремниевыми анодами, а вокруг каждого элемента циркулирует специальное электроизолирующее масло. Такой подход гарантирует равномерный отвод тепла как при агрессивном вождении, так и во время экстремально быстрой зарядки.

Модификация GT 53 оснащается батареей полезной емкостью 106 кВтч, а для GT 55 и GT 63 доступен также увеличенный блок на 128 кВтч. Благодаря прогрессивной 800-вольтовой архитектуре старшая батарея способна принимать мощность до 710 кВт, заряжаясь с 10 до 80% всего за 12 минут, а 10 минут у розетки возвращают машине до 450 км запаса хода. Максимальный же запас хода электрокроссовера по циклу WLTP составляет солидные 700 км.

Под колоссальную мощность адаптировали и ходовую часть, призванную нивелировать внушительный вес автомобиля — старшая версия со 128-киловаттной батареей весит 2695 кг. Инновационная подвеска AMG ACTIVE RIDE CONTROL+ полностью лишена классических стабилизаторов поперечной устойчивости. Их заменили активные гидравлические элементы, которые эффективно гасят крены в поворотах, а также предотвращают клевки кузова при резком торможении или разгоне. В паре с гидравликой работают трехступенчатые пневмопружины и полноуправляемое шасси, позволяющее задним колесам подруливать на угол до 6 градусов для лучшей маневренности. При этом, несмотря на спортивный характер и сложную компоновку, кроссовер сохранил практичность: спереди инженерам удалось выкроить место под дополнительный 78-литровый багажник.

Особое внимание разработчики уделили эмоциональной составляющей, постаравшись сохранить для фанатов марки привычную атмосферу машин с ДВС. Специальный режим AMGFORCE Sport+ в старших версиях воспроизводит аутентичный рык классического двигателя AMG V8, а в младшей — фирменный звук рядной «шестерки». Цифровая система не просто имитирует переключение передач с помощью подрулевых лепестков, но и генерирует синхронную физическую вибрацию в креслах.

Интерьер кроссовера сосредоточен вокруг новой мультимедийной системы на базе операционной системы MB.OS с 14-дюймовым центральным дисплеем. В штатный голосовой помощник интегрированы сразу три передовые нейросети — ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini, что позволяет водителю вести с машиной естественный многоэтапный диалог, искать информацию в сети и строить сложные маршруты, пока стандартные голосовые команды управляют климат-контролем и подсветкой салона.

Наконец, для любителей гоночных треков Mercedes-AMG подготовил систему Predictive Performance Manager: эта технология заранее анализирует конфигурацию трассы и оптимизирует отдачу моторов, снижая нагрузку на батарею в медленных зонах и сохраняя максимум энергии для затяжных прямых.

Производство Mercedes-AMG GT SUV будет развернуто на модернизированном заводе концерна в Зиндельфингене (Германия). Старт продаж на рынок США запланирован на лето 2027 года, а стоимость электрокроссовера компания объявит ближе к этому сроку.