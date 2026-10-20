HP OmniBook 3 16: процессор от Qualcomm и внушительная автономность по доступной цене

Компания HP выпустила новый ноутбук OmniBook 3 Laptop AI 16, который расширил фирменную линейку доступных устройств. Главной особенностью новинки стал переход на энергоэффективную мобильную платформу Snapdragon C C1-10-100 от Qualcomm. Использование этого железа позволило производителю заявить о внушительном времени автономной работы: до 20 часов при воспроизведении локального видео в разрешении 1080p и яркости экрана 200 нит. За питание отвечает трехъячеечный аккумулятор емкостью 41 Втч, который поддерживает быструю зарядку — восполнить до 50% энергии можно примерно за 45 минут (или около получаса в зависимости от сценария использования).

HP OmniBook 3 Laptop AI 16 оборудован 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920х1200 пикселей, частотой обновления 60 Hz, яркостью 300 нит и цветовым охватом 62,5% sRGB. При этом покупатели могут опционально выбрать версию с сенсорным вводом. Ноутбук предлагается в модификациях с 4 или 8 Gb оперативной памяти LPDDR5 и несколькими вариантами накопителей — UFS на 128 Gb, а также SSD емкостью 256 или 512 Gb. Устройство оснащено полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком, но за наличие подсветки придется доплатить $20. Набор интерфейсов включает два порта USB Type-A, два USB Type-C и один видеовыход HDMI 2.1.

Ноутбук предлагается в четырех расцветках корпуса (Glacier Silver, Mica Silver, Starlit Blue и Warm Gold) и нескольких конфигурациях. Базовая версия стоит $599 и по умолчанию идет в цвете Mica Silver, предлагая скромные 4 Gb оперативной памяти LPDDR5 и накопитель UFS на 128 Gb. Модификация с полноценным SSD на 256 Gb и теми же 4 Gb ОЗУ обойдется в $699. Более продвинутый вариант, получивший 8 Gb оперативки и SSD на 256 Gb, оценивается от $769 (также предусмотрены версии с накопителем до 512 Gb). Для всех старших конфигураций стандартным цветом является Glacier Silver, а за выбор любого другого оттенка покупателю придется доплатить $10.