Acer представил защищенный бизнес-ноутбук TravelLite TL44-53M-G2

Компания Acer представила новый бизнес-ноутбук TravelLite TL44-53M-G2, созданный для мобильной работы в корпоративном сегменте. Ключевой особенностью новинки стал цельноалюминиевый корпус толщиной менее 18 мм и весом от 1,38 кг. Устройство прошло сертификацию по американскому военному стандарту прочности MIL-STD 810H, а также получило клавиатуру с защитой от влаги, что минимизирует риски поломки внутренних компонентов при случайном проливании жидкости.

Acer TravelLite TL44-53M-G2 оснащен 14-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920×1200 пикселей и пиковой яркостью 300 нит. Шарнирный механизм позволяет откидывать экран на 180 градусов, упрощая совместную работу и демонстрацию контента коллегам. Аппаратная платформа ноутбука спроектирована с прицелом на производительность в эпоху ИИ-технологий и построена на базе новейших процессоров Intel Core Ultra (включая чипы серий Core Ultra 5 и Ultra 7). Два слота SO-DIMM DDR5 поддерживают до 64 Gb оперативной памяти, также предусмотрены два разъема M.2 для SSD. За беспроводное подключение отвечают модули Wi-Fi 6/6E/7 и Bluetooth — конкретные версии зависят от комплектации.

Для корпоративных клиентов критически важным аспектом станет интеграция платформы Intel vPro, которая обеспечивает аппаратную безопасность конечных точек и позволяет системным администраторам удаленно проводить диагностику, обслуживание и мониторинг состояния парка устройств. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 60 Втч, обеспечивающий до 12 часов непрерывного воспроизведения видео, а быстрая зарядка осуществляется через комплектный 65-ваттный адаптер питания с разъемом USB Type-C.

Набор проводных интерфейсов включает два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI 2.1, устройство для чтения карт памяти microSD и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. В дополнение ко всему, ноутбук укомплектован 5-мегапиксельной инфракрасной камерой с функцией распознавания лиц Windows Hello, стереодинамиками с поддержкой DTS Audio и интеллектуальной системой шумоподавления для комфортного проведения видеоконференций.