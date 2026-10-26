Используйте два номера одновременно с Bakcell eSIM

Bakcell предлагает абонентам решение eSIM, которое позволяет пользоваться мобильными услугами более удобно, гибко и в полностью цифровом формате. Эта технология, являющаяся альтернативой физической SIM-карте, делает использование мобильных услуг проще и удобнее.

eSIM — это цифровая SIM-технология, которая позволяет подключаться к мобильной сети без физической SIM-карты. Номер активируется непосредственно на устройстве с помощью QR-кода и позволяет пользоваться всеми основными мобильными услугами, включая звонки, SMS и мобильный интернет, так же, как и с обычной SIM-картой.

К основным преимуществам eSIM относятся возможность использования нескольких номеров на одном устройстве, быстрая активация и отсутствие необходимости в пластиковой SIM-карте. Благодаря этим возможностям пользователи могут удобнее управлять личным и рабочим номерами на одном устройстве.

Получить новую eSIM или перевести существующий номер Bakcell на eSIM можно через приложение Bakcell, веб-сайт, а также в центрах обслуживания клиентов Bakcell и у официальных дилеров.

О Bakcell

Bakcell первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.