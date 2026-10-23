Состоялся релиз шутера Call of Duty: Modern Warfare 4

Состоялся полноценный релиз шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 4. Игра вышла на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. Одиночная кампания была доступна в предварительном доступе уже неделю, а режим DMZ — с 20 числа.

Call of Duty: Modern Warfare 4 позиционируется как завершение перезапущенной серии Modern Warfare. Игра повествует о войне между Северной и Южной Кореей. Главными героями выступают рядовой Пак из южнокорейской морской пехоты и капитан Джон Прайс, а главным антагонистом (персонаж по имени Лучник) выступает актер Мадс Миккельсен.

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Сюжетную кампанию называют лучшей со времен первых Black Ops и Modern Warfare. Некоторые игроки на ПК жалуются, что у геймеров, играющих на консолях, возникает значительное преимущество с автоприцеливанием в мультиплеере. Кроме того, не всем понравились текущие карты в онлайн-режимах. Оценки игры: Metacritic — 84/100 (на основе 11 рецензий), OpenCritic — 84/100 (на основе 13 рецензий), Steam — 92% (на основе 539 отзывов).

Стоимость Call of Duty: Modern Warfare 4 начинается от $70 на ПК и консолях.