Исследование Visa: расходы иностранных туристов в Азербайджане выросли на 72% в период гоночного уикенда

Visa, мировой лидер в сфере цифровых платежей, представила новый аналитический материал о потребительских расходах, подготовленный Visa Consulting & Analytics (VCA). Согласно исследованию, расходы иностранных туристов в Азербайджане в период гоночного уикенда выросли на 72% по сравнению со средним показателем за три предшествующих выходных. Рост был зафиксирован в сфере гостиничного бизнеса, транспорта, общественного питания и розничной торговли.

Рост расходов туристов из ключевых стран

В период гоночного уикенда увеличились расходы туристов из основных стран происхождения иностранных гостей Азербайджана. Расходы посетителей из Казахстана, Кыргызстана, Объединённых Арабских Эмиратов, США и Великобритании выросли на 104% по сравнению с предыдущей неделей.

Расходы росли на протяжении всей гоночной недели

Расходы на гостиницы увеличились на 81% по сравнению с предыдущей неделей, поскольку посетители начали прибывать в Баку накануне тренировочных и квалификационных заездов. Расходы иностранных туристов на транспорт в период гоночного уикенда выросли на 91%, а на спортивные товары – на 120% в период между тренировочным и квалификационным днями. Расходы в ресторанах в день гонки также увеличились на 29% по сравнению с предыдущей субботой.

Гоночный уикенд способствовал увеличению продолжительности пребывания туристов

Данные показывают, что многие посетители решили остаться в стране не только во время гоночного уикенда. Около 62% гостей составили туристы, остановившиеся в Азербайджане на длительный срок. В среднем они провели в стране более 12 дней.

«Крупные спортивные события становятся важными феноменами экономической и культурной жизни, и гоночная неделя этого года в Баку демонстрирует, как их влияние распространяется на различные отрасли экономики и сохраняется далеко за пределами самого мероприятия. Наши данные о потребительских расходах показывают, что на протяжении гоночной недели иностранные туристы активно пользовались услугами в различных секторах, включая гостиничный бизнес, транспорт, общественное питание и розничную торговлю. Их потребительская активность поддерживает местный бизнес и способствует развитию туристической экономики Азербайджана», – отметил Нурлан Гаджиев, старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане.

Методология

Настоящий анализ отражает потребительские расходы в период гоночной недели в Баку в этом году (24–26 сентября 2026 года) на основе агрегированных данных о платёжных транзакциях Visa, совершённых держателями премиальных и непримиальных карт данной платежной системы в Азербайджане.

Для каждого показателя использовались наиболее релевантные периоды сравнения: для общих расходов иностранных туристов гоночный уикенд (25–27 сентября) сравнивался со средним показателем за три предшествующих уикенда (17–19 сентября, 10–12 сентября и 3–5 сентября); для динамики расходов туристов из пяти основных стран и расходов держателей премиальных карт дни гонок (24–26 сентября) сравнивались с аналогичными днями предыдущей недели (17–19 сентября); для расходов на гостиницы и одежду премиального сегмента гоночная неделя (21–27 сентября) сравнивалась с предыдущей неделей (14–20 сентября); для расходов на транспорт гоночный уикенд (25–27 сентября) сравнивался с предыдущим уикендом (18–20 сентября); для расходов на спортивные товары тренировочный день (24 сентября) сравнивался с квалификационным днём (25 сентября); для расходов в ресторанах и анализа динамики по дням день гонки (26 сентября) сравнивался с предыдущей субботой (19 сентября).