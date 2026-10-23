Epic Games Store отдает бесплатно Sker Ritual и Home — A Unique Horror Adventure

Epic Games Store отдает бесплатно своим пользователям две игры: шутер Sker Ritual и пиксельный хоррор Home — A Unique Horror Adventure. Акция действует до 29 октября 19:00 по бакинскому времени.

Sker Ritual – это хоррор-шутер от первого лица с элементами выживания и волновой механикой, вышедший в 2024 году. Игрок должен уничтожить волны монстров, сорвать кельтский ритуал и спасти мир от безумия. Поддерживается как одиночное прохождение, так и онлайн-кооператив до 4 игроков.

Home — A Unique Horror Adventure вышел в 2012 году. Это культовый двухмерный инди-хоррор с пиксельной графикой и элементами детективного расследования. Герой просыпается в чужом доме во время урагана, ничего не помня. Его цель — узнать, что случилось, и найти жену Рэйчел. Игра предусматривает несколько концовок.

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На следующей неделе в Epic Games Store будет раздача хоррора Sorry We’re Closed.