Sony представила ИИ-апскейлер QSSR для базовой PS5

Апскейлер PSSR уже некоторое время доступен для пользователей PS5 Pro, теперь Sony анонсировала новую версию, предназначенную именно для базового поколения PS5 — Quick Spectral Super Resolution (QSSR).

QSSR разработана в рамках Project Amethyst – совместного проекта Sony и AMD. Технология использует облегченную архитектуру нейросети и оптимизированные под базовую консоль алгоритмы, что позволяет эффективно восстанавливать картинку из низкого исходного разрешения, обеспечивая высокую детализацию и отличную временную стабильность между кадрами.

Новая технология не позиционируется как полноценная замена PSSR, которую в Sony по-прежнему называют золотым стандартом для PS5 Pro. Из-за разницы в «железе» ключевые цели систем различаются: если Pro-версия ориентирована на вывод изображения в 4K, то для базовой консоли оптимальным целевым разрешением остается 1440p. Тем не менее, Sony обещает геймерам качественный скачок в четкости мелких объектов и стабильности сцен по сравнению с традиционными пространственными методами масштабирования, которые использовались на платформе ранее.

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Оценить работу QSSR на практике можно уже сейчас: технология официально дебютировала в Marvel’s Wolverine и Ghost of Yōtei. Сторонние студии также получили полноценный доступ к инструментарию. Хотя по пиковой вычислительной мощности QSSR заметно уступает PSSR с PS5 Pro, новый апскейлер дает разработчикам гораздо больше гибкости при оптимизации тайтлов. При этом в Sony подчеркивают, что интеграция QSSR в игры адаптирована максимально удобно и не потребует от игровых студий больших временных затрат.