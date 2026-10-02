Google представил флагманскую ИИ-модель Gemini 4 Argon с лимитом вывода до 1 млн. токенов

Компания Google представила новую флагманскую модель искусственного интеллекта Gemini 4 Argon, разработанную специально для решения сложных задач, требующих глубокого анализа и длительной работы с большими массивами данных. В отличие от стандартных систем, ориентированных на быстрые и короткие ответы, новинка оптимизирована для многоэтапного программирования, масштабных научных исследований, детального разбора документов и комплексной автоматизации рабочих процессов.

Ключевым технологическим прорывом Argon стало беспрецедентное увеличение лимита токенов на вывод: теперь модель способна генерировать ответы объемом до 1 млн. токенов, что в разы превосходит прежний показатель в 64 тыс. Благодаря этому нейросеть может намного дольше рассуждать над одной задачей, последовательно анализировать крупные проекты, выявлять скрытые ошибки в программном коде и сразу же предлагать готовые исправления без необходимости перезапускать контекст.

Высокая эффективность новой модели подтверждается независимыми бенчмарками. Так, в специализированном тесте DeepSWE v1.1, оценивающем способность искусственного интеллекта автономно решать сложные задачи в области веб-разработки, Gemini 4 Argon продемонстрировала результат в 77,9%. Этот показатель позволил новинке обойти ведущих конкурентов на рынке — GPT-6 Astra с ее 74,1% и Claude Opus 5.5, набравшую 74,2%. Помимо этого, Argon показала выдающиеся результаты при анализе длинных видеоматериалов, а также в рамках проведения сложных юридических и финансовых экспертиз.

Особое внимание разработчики уделили кибербезопасности: модель целенаправленно обучали поиску и устранению критических уязвимостей, что позволило ей набрать 68% в профильном тесте CWE-bench v1, сравнявшись с показателями лучших мировых решений в этой сфере. Внутри самой корпорации Google агенты на базе Argon уже активно применяются на практике для автоматической оптимизации серверной инфраструктуры и масштабного перевода устаревшего программного кода с языков C/C++ на более безопасный Rust.

Несмотря на официальный анонс, компания пока внедряет систему с соблюдением строгих мер предосторожности. Полный доступ к специализированным функциям защиты от кибератак на первом этапе получат исключительно внутренние команды Google и доверенные эксперты, в то время как стандартная версия Gemini 4 Argon будет развертываться постепенно и станет доступна подписчикам Google AI Ultra, а также платным пользователям через интерфейс API.