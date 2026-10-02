В Steam проходит большая осенняя распродажа

В Steam началась традиционная большая осенняя распродажа — скидки получили тысячи тайтлов. Распродажа закончится 8 октября в 21:00 по бакинскому времени.
Некоторые предложения:
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 75%;
- Warhammer 40,000: Rogue Trader — 70%;
- No Man’s Sky — 60%;
- Baldur’s Gate 3 — 30%;
- Heroes of Might and Magic: Oden Era — 25%;
- Cyberpunk 2077 — 70%;
- Kingdom Come: Deliverance II — 60%;
- Borderlands 4 — 50%;
- Sid Meier’s Civilization VII — 50%;
- Resident Evil Requiem — 30%;
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — 30%;
- 007 First Light — 30%;
- Pragmata — 20%;
- Forza Horizon 6 — 20%.
Кроме того, в магазине очков, как обычно, появилась возможность приобрести новые тематические предметы.