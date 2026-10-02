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В Steam проходит большая осенняя распродажа

Steam

В Steam началась традиционная большая осенняя распродажа — скидки получили тысячи тайтлов. Распродажа закончится 8 октября в 21:00 по бакинскому времени.

Некоторые предложения:

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 75%;
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader — 70%;
  • No Man’s Sky — 60%;
  • Baldur’s Gate 3 — 30%;
  • Heroes of Might and Magic: Oden Era — 25%;
  • Cyberpunk 2077 — 70%;
  • Kingdom Come: Deliverance II — 60%;
  • Borderlands 4 — 50%;
  • Sid Meier’s Civilization VII — 50%;
  • Resident Evil Requiem — 30%;
  • LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — 30%;
  • 007 First Light — 30%;
  • Pragmata — 20%;
  • Forza Horizon 6 — 20%.

Кроме того, в магазине очков, как обычно, появилась возможность приобрести новые тематические предметы.

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