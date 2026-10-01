Samsung Galaxy SmartTag3: трекер стал компактнее, легче и получил поддержку iOS

Компания Samsung представила третье поколение поискового трекера Galaxy SmartTag. Обновленная модель отличается более компактными размерами и значительно легче предыдущей версии. Кроме того, впервые в серии появилась совместимость с iOS через приложение SmartThings – но владельцам iPhone будут доступны только базовые функции отслеживания.

Samsung Galaxy SmartTag3 получил совершенно новый дизайн, но у него нет встроенного отверстия для крепления к кольцу для ключей. Поэтому при необходимости придется приобрести один из фирменных защитных чехлов Samsung. Объем корпуса уменьшился примерно на 35%, а вес — на 33%. При этом трекер может работать до 550 дней при стандартном использовании и до 790 дней в режиме энергосбережения. Гаджет питается от стандартной батарейки CR2032 и защищен от воды и пыли по стандарту IP67.

С помощью сервиса SmartThings Find пользователи смогут проверять местоположение метки, делиться этой информацией с другими и использовать функцию поиска поблизости (Search Nearby) на поддерживаемых устройствах. Технология Bluetooth 6.0 Channel Sounding позволяет функции Compass View определять направление движения к метке и расстояние в радиусе до 60 м, что примерно в три раза больше, чем у предыдущего поколения SmartTag2. При приближении для максимально точного позиционирования используется модуль UWB. Если SmartTag3 оказывается вне зоны действия смартфона владельца, его координаты могут обновлять другие участники сети Galaxy Find Network, в которую входит более 900 млн. устройств Galaxy по всему миру.

С помощью новой функции Place Notification пользователи могут задать определенную геозону и получать оповещения, когда SmartTag3 входит в нее или покидает ее пределы. Это полезно для отслеживания домашних питомцев или припаркованных на улице велосипедов. Функция Location History позволяет просматривать маршрут перемещения трекера, а оповещение Movement Detection Alert мгновенно уведомляет владельца о любом изменении местоположения устройства.

Samsung Galaxy SmartTag3 поступит в продажу в белом и черном цветах в Южной Корее 7 октября, а в США — в начале ноября. В других странах релиз ожидается в 2027 году. Цена составляет $29,99 за одно устройство или $99,99 за комплект из четырех трекеров.