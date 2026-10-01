OpenAI представила dots — персональных ИИ-помощников с собственным облачным компьютером

Компания OpenAI представила dots — новое поколение персональных ИИ-помощников, способных автономно и в круглосуточном режиме выполнять комплексные задачи в фоновом режиме. В отличие от стандартных чат-ботов, эти агенты умеют самостоятельно взаимодействовать с различными приложениями и веб-сервисами. По задумке разработчиков, главной особенностью dots станет проактивность: они должны приносить пользователю готовый результат еще до того, как тот успеет сформулировать соответствующий запрос.

Каждый виртуальный ассистент функционирует на базе новейшей флагманской модели GPT-6 Astra. Для выполнения задач агент получает собственный изолированный облачный компьютер со встроенным браузером. Благодаря интеграции с экосистемой плагинов, ИИ-помощник способен подключаться более чем к 4000 различных приложений, бесшовно перенося контекст работы между ChatGPT, Slack и Microsoft Teams. Взаимодействовать с dots можно с помощью привычного текстового интерфейса или голосом через стандартное приложение ChatGPT на ПК и мобильных устройствах. В ближайшем будущем OpenAI также обещает реализовать поддержку обычных SMS-сообщений через протоколы iMessage и RCS, открыв для пользователей ChatGPT Pro специальный лист ожидания.

Сценарии применения новых агентов охватывают широкий спектр задач: от написания программного кода до создания контента и рутинных офисных операций. В сфере разработки ПО ассистент может самостоятельно анализировать отзывы пользователей, выявлять повторяющиеся баги, исправлять мелкие ошибки в коде и отправлять готовые пул-реквесты на проверку программисту. Для создателей медиаконтента dot способен изучить многочасовую расшифровку интервью, нарезать ключевые фрагменты для будущих видеороликов, составить описания и подготовить черновики публикаций. При этом рабочий процесс полностью прозрачен: пользователь в любой момент может удаленно открыть экран облачного компьютера своего агента и проконтролировать его действия.

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Особое внимание разработчики уделили балансу между автономностью ИИ и безопасностью. Помощники обучаются на основе обратной связи, постепенно подстраиваясь под индивидуальные предпочтения владельца и проактивно предлагая решения текущих задач. Контроль за действиями агентов обеспечивается встроенными политиками безопасности и набором гибких правил, которые определяют границы самостоятельности ИИ. Пользователи могут самостоятельно выставлять ограничения и триггеры для обязательного подтверждения операций, а критически важные действия, такие как изменение паролей от учетных записей, в обязательном порядке требуют непосредственного участия человека.

На этапе запуска пользователи могут активировать только одного персонального помощника dot, однако в перспективе OpenAI планирует добавить возможность одновременного развертывания целой команды агентов для параллельного решения задач. Поэтапный доступ к dots уже открылся для подписчиков премиальных тарифов ChatGPT Pro и Business Premium в регионах, где поддерживается новая функциональность. Корпоративным клиентам с подпиской ChatGPT Enterprise стала доступна закрытая бета-версия, активировать которую должен администратор рабочего пространства.