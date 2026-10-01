Samsung Galaxy Buds On — первые наушники-клипсы компании

Компания Samsung представила Galaxy Buds On — свои первые беспроводные наушники с открытым дизайном в формате клипс. Они фиксируются на ушной раковине, не закрывая и не погружаясь в слуховой канал. Такая конструкция позволяет владельцам слышать не только воспроизводимый звук, но и окружающую обстановку. Эргономичная форма наушников распределяет давление равномерно, что удобно для долгого ношения и тренировок. Активное шумоподавление (ANC) в привычном понимании из-за открытого типа не предусмотрено.

Наушники получили динамики TwinBoost с улучшенным воспроизведением низких частот. Система автоматической регулировки громкости Auto Volume подстраивается под окружающую обстановку. Поддерживается функция снижения утечки звука Audio Leakage Reduction — его распространение в сторону внешнего слушателя минимально. Настройки звучания разрабатывались при участии специалистов AKG. Galaxy Buds On работают на аудиочипе Snapdragon S7 Gen 1 и получили высокоэффективный усилитель Class-D. Заявленная автономность — до 6 часов работы от одного заряда. Поддерживается беспроводная реверсивная зарядка от совместимых смартфонов Galaxy.

Наушники предлагают функции ИИ Galaxy AI при сопряжении с совместимым смартфоном или планшетом Galaxy. Поддерживается запуск Google Gemini по голосовой команде. Предусмотрена функция быстрого сохранения голосовой заметки. Сохраненные записи можно искать при помощи голосового помощника Samsung Bixby, не доставая телефон из кармана. Для этого потребуется устройство с поддержкой Galaxy AI и приложение Samsung Voice Recorder — функцию долгого нажатия предварительно нужно активировать в настройках. Galaxy Buds On поддерживают управление жестами головы: можно отвечать на звонки или их отклонять, отключать будильник, а также прослушивать уведомления о сообщениях, когда руки заняты.

Цена Samsung Galaxy Buds On составляет $220, расцветка только черная. Продажи стартуют 27 октября пока что только в Южной Корее, компания пообещала выпустить их в ближайшее время и в других странах.