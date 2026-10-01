Azercell дарит своим абонентам квартиру, автомобили и iPhone!

В год своего 30-летия Azercell проводит для абонентов лотерею «30 il səninlə». Среди призов — квартира в центре города, автомобили Toyota Corolla Cross и смартфоны iPhone 17 Pro.

Присоединиться к лотерее можно совершенно бесплатно. Для участия достаточно зарегистрироваться в разделе «Лотерея» приложения «Azercell» или отправить SMS с текстом START на короткий номер 3035. Регистрация для абонентов постоплатной системы открыта с 25 сентября, а для абонентов предоплатной системы — 28 сентября.

После регистрации абоненты получают дополнительные шансы на выигрыш за каждое пополнение баланса и покупку продуктов и услуг Azercell. Количество шансов за каждую операцию определяется правилами лотереи, опубликованными на официальном сайте Azercell. Абоненты предоплатной системы также смогут увеличивать свои шансы на выигрыш, выполняя еженедельные задания в приложении «Azercell» на протяжении всей лотереи.

Для абонентов постоплатной системы в зависимости от расчётного периода начисление шансов начнётся 25 сентября или с 5 октября. Для абонентов предоплатной системы начисление шансов начнется 19 октября.

Победителей определят случайным образом в ходе розыгрышей, которые состоятся в установленные даты и будут транслироваться онлайн. Шансы, не принёсшие выигрыш в предыдущих тиражах, сохранятся для участия в финальном розыгрыше. Его главным призом станет квартира в центре города.

Отметим, что принять участие в лотерее «30 il səninlə» могут абоненты Azercell постоплатных и предоплатных систем потребительского сегмента в возрасте 18 лет и старше.

Условия участия, правила начисления шансов, даты розыгрышей и список призов опубликованы на официальном сайте Azercell.

Присоединяйтесь к лотерее и не упустите шанс стать обладателем одного из ценных подарков от Azercell!