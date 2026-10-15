Представлена камера моментальной печати Fujifilm Instax Square 2 с оптическими светофильтрами

Компания Fujifilm представила аналоговую камеру мгновенной печати Instax Square 2, разработанную специально для любителей классического квадратного формата. Главной отличительной чертой новинки стал механический переключатель встроенных оптических светофильтров Mood Filter, который позволяет кардинально менять цветопередачу и тональность снимков прямо в процессе съемки, полностью обходясь без цифровых технологий и последующей обработки. Пользователям доступны два физических фильтра: Warm, придающий кадрам мягкий золотистый оттенок, и Cool, создающий выразительную палитру в холодных синих тонах. При желании тумблер можно перевести в положение Off, чтобы сохранить естественные цвета классической пленки.

Для работы устройство использует фирменную пленку Instax Square с соотношением сторон 1:1, где размер готовой карточки составляет 86 x 72 мм, а площадь самого изображения — 62 x 62 мм. Конструкция обновленного корпуса продумана до мелочей: на задней панели расположился привычный оптический видоискатель, а на передней — небольшое зеркальце для удобного выстраивания композиции при съемке селфи. На самом объективе появилось поворотное кольцо, с помощью которого можно легко переключаться между тремя режимами фокусировки: макро (Close-up) для объектов на расстоянии от 0,3 до 0,5 метра, стандартным (Standard) для планов от 0,5 до 3 метров и пейзажным (Landscape) для съемки удаленных объектов от 3 метров. За техническую сторону кадра отвечают интеллектуальные системы автоматического определения экспозиции и регулировки мощности ксеноновой вспышки, которые самостоятельно подстраиваются под окружающее освещение. Автономность новинки обеспечивают стандартные батарейки типа AA.

Fujifilm Instax Square 2 уже поступил в продажу на рынке Китая, а глобальный релиз намечен на 28 октября 2026 года. Фотоаппарат будет доступен по цене $119,95 в трех стильных цветовых решениях: серо-синем (Slate Blue), кирпично-красном (Brick Red) и дымчато-белом (Misty White). Специально к выходу этой модели компания подготовила и совершенно новый тип фотобумаги — Soft Haze. Пленка отличается пониженной контрастностью и приглушенной насыщенностью, что позволяет получать светящиеся яркие участки и мягкие, рассеянные тени для создания мечтательной атмосферы. Стоимость одной упаковки Soft Haze на десять кадров составит $18,99.