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Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West и другие игры добавят в расширенную подписку PS Plus

PS Plus

Компания Sony опубликовала список игр, которые будут добавлены в расширенную подписку PS Plus 20 октября, но в США, Великобритании и Японии дата может несколько отличаться.

Игры для PS Plus Extra:

  • Mafia: The Old Country (PS5);
  • Horizon Forbidden West (PS4, PS5);
  • Mycopunk (PS5);
  • Poppy Playtime: Chapter 2 (PS4, PS5);
  • The Midnight Walk (PS5);
  • Tales of Arise — Beyond the Dawn Edition (PS4, PS5);
  • Monster Energy Supercross 25 — The Official Video Game (PS5).

Игры для PS Plus Premium:

  • Dino Crisis 2 (PS4, PS5);
  • RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition (PS4, PS5).
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