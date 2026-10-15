Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West и другие игры добавят в расширенную подписку PS Plus

Компания Sony опубликовала список игр, которые будут добавлены в расширенную подписку PS Plus 20 октября, но в США, Великобритании и Японии дата может несколько отличаться.
Игры для PS Plus Extra:
- Mafia: The Old Country (PS5);
- Horizon Forbidden West (PS4, PS5);
- Mycopunk (PS5);
- Poppy Playtime: Chapter 2 (PS4, PS5);
- The Midnight Walk (PS5);
- Tales of Arise — Beyond the Dawn Edition (PS4, PS5);
- Monster Energy Supercross 25 — The Official Video Game (PS5).
Игры для PS Plus Premium:
- Dino Crisis 2 (PS4, PS5);
- RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition (PS4, PS5).