Представлен компактный геймпад Xbox Nano Controller

Компания Microsoft представила Xbox Nano Controller — компактную версию обычного геймпада. Это самый маленький контроллер в истории Xbox. Размер устройства составил 12,7 см в длину, а вес — всего 99 гр. В Xbox отметили, что контроллер меньше и легче большинства современных смартфонов.

Xbox Nano Controller позиционируется как решение для детей, пользователей с небольшими ладонями, путешественников, а также тех, кто любит играть в гостях у друзей. Геймпад совместим с консолями, ПК и смартфонами.

Несмотря на компактные размеры, разработчики сохранили все 18 стандартных элементов управления. Устройство оснащено встроенным аккумулятором и программируемой кнопкой Action Button, на которую можно назначить создание скриншотов, запись игрового процесса и другие часто используемые команды. Для беспроводного подключения предусмотрены технологии Xbox Wireless и Bluetooth.

Xbox Nano Controller поступит в продажу 4 ноября по цене $49,99. Предзаказы уже открыты.