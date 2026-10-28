Представлен фотофлагман Huawei Pura 90 Plus

В Китае состоялась презентация Huawei Pura 90 Plus – новой модели серии Pura 90. Смартфон является ребрендингом прошлогоднего Pura 80 Pro. Изменений всего три: переход на новый процессор, свежая версия HarmonyOS, а также новый стандарт Bluetooth.

Huawei Pura 90 Plus оснащен 10 битным 6,8-дюймовым OLED-дисплеем (LTPO) с разрешением 2848×1276 пикселей (460 ppi), адаптивной частотой обновления от 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и пиковой яркостью 3000 нит. Частота регулировки ШИМ — 1440 Hz. Используется защитное стекло Kunlun Glass 2.

Аппарат получил корпус с изогнутыми металлическими рамками и закругленной задней панелью. Это отличает его от старших моделей линейки, выполненных в плоском дизайне. В смартфоне установлен новый фирменный процессор Huawei Kirin 9025. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. В блок основной камеры входят четыре модуля: главный на 50 Мп (1″, переменная диафрагма f/1.6-4.0, ЭФР 22,5 мм, OIS), перископ на 48 Мп (f/2.1, OIS, ЭФР 92,5 мм, макро от 5 см, оптический зум 4х), широкоугольный объектив на 40 Мп (f/2.2, ЭФР 13 мм) и спектральный датчик на 1,5 Мп. Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2.0, автофокус). Обе камеры поддерживают запись видео в 4K.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5700 мАч, поддерживаются быстрая зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная на 80 Вт и реверсивная на 18 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, NFC, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, ИК-пульт, стереодинамики, защита IP68/69 и сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания. Габариты и вес: 163 x 76,1 x 8,3 мм, 220 гр. Смартфон работает под управлением HarmonyOS 7.0.

Цены на Huawei Pura 90 Plus: 12/256 Gb — $825, 12/512 Gb — $900, 12 Gb/1 Tb — $1050. На выбор предлагаются четыре расцветки корпуса: черная, белая, бело-золотая и фиолетово-бежевая. Продажи в Китае стартуют 31 октября, планов по международному запуску компания пока не озвучивает.