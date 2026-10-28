«Gamesummit» и «OMNI AI Summit» собрали более 4 000 посетителей

При эксклюзивном партнёрстве Azercell в Баку прошли международные саммиты, посвящённые развитию игровой индустрии и практическому применению искусственного интеллекта

В Баку состоялись международные саммиты «Gamesummit» и «OMNI AI Summit», объединившие представителей международных технологических компаний, экспертов и предпринимателей. Azercell, выступивший эксклюзивным партнёром мероприятий, представил на специальном стенде игровые сервисы, дополнившие портфель цифровых продуктов компании.

Мероприятия посетили более 4 000 человек. В них приняли участие представители свыше 30 компаний, включая Google, Xsolla, Microsoft/Xbox, BytePlus, Wonderful AI и другие международные технологические компании. Участники обсудили перспективы развития игровой индустрии, актуальные технологические тенденции и практическое применение решений на основе искусственного интеллекта в бизнес-процессах.

Выступая на открытии мероприятия, директор департамента корпоративных коммуникаций Azercell Сона Аббасова отметила важную роль игровых сервисов и искусственного интеллекта в стратегии цифрового развития компании: «Сегодня Azercell стремится не только развивать традиционные услуги связи, но и предлагать клиентам инновационные цифровые решения, открывающие новые возможности. Искусственный интеллект и игровые сервисы — важные направления нашей стратегии. Мы стремимся обогащать клиентский опыт и вносить вклад в развитие цифровой экосистемы Азербайджана».

Руководитель отдела цифровых услуг и партнерств Azercell Наргиз Тагизаде приняла участие в панельной дискуссии «От иллюзии к реальности: стратегии глобального масштабирования и устойчивого роста для игровых студий» вместе с представителями компаний Xsolla, Burson, Recontact Games и Meridian Play. В ходе дискуссии она рассказала о поддержке и возможностях сотрудничества, которые Azercell может предложить разработчикам игр и независимым студиям для выхода на рынок Азербайджана, а также подчеркнула важность адаптации игр к местному языку, культуре и ожиданиям пользователей. Н. Тагизаде также представила портфель игровых решений Azercell, запущенный в 2026 году. В частности, она рассказала об опыте компании как первого и единственного оператора в Азербайджане, предоставляющего возможность пополнения баланса аккаунта Steam с мобильного счета, а также о «Портале игр», запущенном в приложении Azercell.

В рамках «OMNI AI Summit» также состоялся AI-хакатон Starnest Academy, собравший более 500 участников. В хакатоне приняли участие 250 команд, работавших над созданием продуктов и решений на основе искусственного интеллекта. Инициатива была направлена на развитие практического применения ИИ и поддержку новых технологических идей.