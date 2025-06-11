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12 июня, 2025
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Представлена серия флагманских смартфонов Huawei Pura 80

Huawei Pura 80

В Китае сегодня компания Huawei представила флагманские смартфоны линейки Pura 80, в которую вошли четыре модели. Про старшую модель Pura 80 Ultra можно прочитать в отдельной заметке. В этой новости мы расскажем об остальных трех — Pura 80, 80 Pro, 80 Pro+. Все модели смартфонов выполнены в схожем дизайне, получили качественные дисплеи и продвинутые камеры.

Huawei Pura 80

Базовый Huawei Pura 80 — самая компактная модель в серии. Смартфон оснащен 10 битным 6,6-дюймовым OLED-дисплеем (LTPO) с разрешением 2760×1256 пикселей (460 ppi), адаптивной частотой обновления от 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и пиковой яркостью 2800 нит. Частота регулировки ШИМ составляет 1440 Hz. Для защиты используется стекло Kunlun Glass 2.

Huawei Pura 80

Модель процессора не указывается. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Основная камера тройная, в нее входят датчик на 50 Мп (переменная диафрагма f/1.4-4.0, ЭФР 24 мм, OIS), перископ на 12 Мп (f/3.4, ЭФР 125 мм, OIS, оптический зум 5.5х) и широкоугольный модуль на 13 Мп, f/2.2 (ЭФР 13 мм). Предусмотрена поддержка записи видео в 4K. Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2.0). Аккумулятор емкостью 5600 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт, беспроводную на 50 Вт и реверсивную на 5 Вт. Габариты и вес: 157,7 x 74,4 x 8,2 мм, 211 гр.

Huawei Pura 80 Pro оборудован 10 битным 6,8-дюймовым OLED-дисплеем (LTPO) с разрешением 2848×1276 пикселей (460 ppi), адаптивной частотой обновления от 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и пиковой яркостью 3000 нит. Частота регулировки ШИМ — 1440 Hz. Используется защитное стекло Kunlun Glass 2.

Huawei Pura 80

Предположительно в смартфоне установлен процессор Huawei Kirin 9020. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. В блок основной камеры входят четыре модуля: главный на 50 Мп (1″, переменная диафрагма f/1.6-4.0, ЭФР 22,5 мм, OIS), перископ на 48 Мп (f/2.1, OIS, ЭФР 92,5 мм, макро от 5 см, оптический зум 4х), широкоугольный объектив на 40 Мп (f/2.2, ЭФР 13 мм) и спектральный датчик на 1,5 Мп. Поддерживается запись видео в 4K и замедленная съемку в 1080p при 960 fps. Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2.0). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5700 мАч, поддерживаются быстрая зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная на 80 Вт и реверсивная на 18 Вт. Габариты и вес: 163 x 76,1 x 8,3 мм, 219 гр.

Huawei Pura 80 Pro+ получил те же характеристики, что и обычная Pro-версия. Различие состоит только в конфигурации памяти: ОЗУ – 16 Gb, ПЗУ — 512 Gb или 1 Tb.

Все модели имеют поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, ИК-пульт, стереодинамики, защиту IP68/69 и сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания. Есть поддержка спутниковой связи через спутники Tiantong и Beidou. Смартфоны работают под управлением HarmonyOS 5.1.

Huawei Pura 80 Pro поступит в продажу в Китае по цене от $904, версия Pro+ — от $1113. Для базового Pura 80 цены пока не объявлены.

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