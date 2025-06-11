Представлена серия флагманских смартфонов Huawei Pura 80

В Китае сегодня компания Huawei представила флагманские смартфоны линейки Pura 80, в которую вошли четыре модели. Про старшую модель Pura 80 Ultra можно прочитать в отдельной заметке. В этой новости мы расскажем об остальных трех — Pura 80, 80 Pro, 80 Pro+. Все модели смартфонов выполнены в схожем дизайне, получили качественные дисплеи и продвинутые камеры.

Базовый Huawei Pura 80 — самая компактная модель в серии. Смартфон оснащен 10 битным 6,6-дюймовым OLED-дисплеем (LTPO) с разрешением 2760×1256 пикселей (460 ppi), адаптивной частотой обновления от 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и пиковой яркостью 2800 нит. Частота регулировки ШИМ составляет 1440 Hz. Для защиты используется стекло Kunlun Glass 2.

Модель процессора не указывается. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Основная камера тройная, в нее входят датчик на 50 Мп (переменная диафрагма f/1.4-4.0, ЭФР 24 мм, OIS), перископ на 12 Мп (f/3.4, ЭФР 125 мм, OIS, оптический зум 5.5х) и широкоугольный модуль на 13 Мп, f/2.2 (ЭФР 13 мм). Предусмотрена поддержка записи видео в 4K. Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2.0). Аккумулятор емкостью 5600 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт, беспроводную на 50 Вт и реверсивную на 5 Вт. Габариты и вес: 157,7 x 74,4 x 8,2 мм, 211 гр.

Huawei Pura 80 Pro оборудован 10 битным 6,8-дюймовым OLED-дисплеем (LTPO) с разрешением 2848×1276 пикселей (460 ppi), адаптивной частотой обновления от 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и пиковой яркостью 3000 нит. Частота регулировки ШИМ — 1440 Hz. Используется защитное стекло Kunlun Glass 2.

Предположительно в смартфоне установлен процессор Huawei Kirin 9020. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. В блок основной камеры входят четыре модуля: главный на 50 Мп (1″, переменная диафрагма f/1.6-4.0, ЭФР 22,5 мм, OIS), перископ на 48 Мп (f/2.1, OIS, ЭФР 92,5 мм, макро от 5 см, оптический зум 4х), широкоугольный объектив на 40 Мп (f/2.2, ЭФР 13 мм) и спектральный датчик на 1,5 Мп. Поддерживается запись видео в 4K и замедленная съемку в 1080p при 960 fps. Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2.0). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5700 мАч, поддерживаются быстрая зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная на 80 Вт и реверсивная на 18 Вт. Габариты и вес: 163 x 76,1 x 8,3 мм, 219 гр.

Huawei Pura 80 Pro+ получил те же характеристики, что и обычная Pro-версия. Различие состоит только в конфигурации памяти: ОЗУ – 16 Gb, ПЗУ — 512 Gb или 1 Tb.

Все модели имеют поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, ИК-пульт, стереодинамики, защиту IP68/69 и сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания. Есть поддержка спутниковой связи через спутники Tiantong и Beidou. Смартфоны работают под управлением HarmonyOS 5.1.

Huawei Pura 80 Pro поступит в продажу в Китае по цене от $904, версия Pro+ — от $1113. Для базового Pura 80 цены пока не объявлены.