OnePlus Buds Clip: компания представила свои первые беспроводные наушники-клипсы

Рынок TWS-гарнитур с открытой конструкцией в формате клипс стремительно набирает популярность, и теперь компания OnePlus представила свою первую модель в этом сегменте. Бренд анонсировал наушники Buds Clip, разработанные в сотрудничестве со знаменитым аудиопроизводителем Dynaudio. Устройство фиксируется на ушной раковине с помощью гибкой C-образной дужки из никель-титанового сплава с памятью формы. Наушники не погружаются в слуховой канал и не закрывают его, благодаря чему пользователь может одновременно наслаждаться музыкой и полностью контролировать окружающую обстановку.

Чтобы добиться идеальной эргономики, инженеры OnePlus изучили более 3500 вариантов формы ушей. Результатом стала анатомическая форма, получившая престижный сертификат комфорта TÜV Rheinland Comfortable Fit. При этом наушники обладают абсолютно симметричным дизайном: владельцу не нужно искать маркировку левого или правого канала, встроенные сенсоры автоматически определяют положение клипсы на ухе и сами переключают аудиоканалы. Вес каждого наушника составляет всего 5,2 грамма.

В плане звука Buds Clip претендуют на флагманский статус. Внутри установлена двухдрайверная акустическая система, состоящая из 11-мм низкочастотного излучателя и 9-мм твитера для высоких частот. За обработку сигнала отвечают сразу два ЦАПа. Для подключения используется современный стандарт Bluetooth 6.1, поддерживающий кодеки SBC, AAC и аудио высокого разрешения LHDC 5.0. На смартфонах под управлением Android также доступна полноценная сертификация Hi-Res Audio Wireless. За высокое качество связи отвечают шесть микрофонов с датчиками костной проводимости, а выделенный 6-нм ИИ-аудиочип обеспечивает работу функции мгновенного перевода речи.

Одной из главных проблем открытых наушников всегда была утечка звука. В OnePlus эту задачу решили с помощью технологии Dipole Sound Field: через специальные тыльные отверстия система генерирует обратную звуковую волну, которая гасит просачивающиеся наружу частоты, сохраняя приватность прослушивания. Из дополнительных фишек стоит отметить функцию Drop Monitor, которая мгновенно предупредит, если клипса случайно соскользнет с уха. Наушники мгновенно сопрягаются по протоколам Google Fast Pair и Windows Swift Pair, поддерживают одновременное подключение к двум устройствам и защищены от влаги и пыли по стандарту IP55. Время автономной работы на одном заряде достигает 9,5 часов с базовым кодеком AAC (до 40 часов с кейсом) и до 8 часов при использовании LHDC (до 36 часов с кейсом).

Гарнитура OnePlus Buds Clip будет выпускаться в трех матовых расцветках: перламутрово-белой, пепельно-серой и сумеречно-розовой. Официальная стоимость новинки и даты старта глобальных продаж производителем пока не раскрываются.