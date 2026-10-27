Anthropic подала заявку на рекордное IPO в США

Американская компания Anthropic, создавшая популярные ИИ-модели и чат-бота Claude, официально направила заявление по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Бумаги класса A планируется вывести на высокотехнологичную биржу Nasdaq Global Select Market под тикером ANT. Точное количество акций и ценовой диапазон пока не определены, а сама продажа начнется только после вступления регистрационных документов в силу. Стоит отметить, что компания тайно начала подготовку к выходу на биржу еще в июне, подав конфиденциальные документы, но теперь проспект эмиссии официально открыт для инвесторов. Организаторами этого масштабного размещения выступают крупнейшие банковские холдинги Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Вместе с заявкой Anthropic впервые раскрыла свои впечатляющие финансовые результаты, подробный разбор которых опубликовали аналитики Bloomberg. За первую половину текущего года выручка компании показала взрывной рост, достигнув $16,3 млрд. против всего $1,2 млрд. за аналогичный период прошлого года. При этом чистый убыток компании составил $80,7 млрд., однако львиная доля этой суммы (около $72,4 млрд.) обусловлена чисто технической бухгалтерской переоценкой финансовых обязательств. Обнародованные документы также наглядно демонстрируют колоссальные расходы на ИИ-инфраструктуру. После ввода в эксплуатацию всех запланированных мощностей Anthropic обязуется платить компании SpaceX около $3,1 млрд. ежемесячно за аренду графических процессоров Nvidia, а суммарные затраты по этим соглашениям к 2029 году могут составить астрономические $120,5 млрд.

Подобный размах выводит Anthropic в число претендентов на абсолютный исторический рекорд. Ранее самым масштабным первичным размещением считалось IPO аэрокосмической корпорации SpaceX Илона Маска, которая в ходе торгов привлекла $85,7 млрд. Однако разработчик Claude имеет все шансы превзойти этот результат: по предварительным оценкам аналитиков, стоимость всего 5% акций Anthropic на открытом рынке может составить $75-100 млрд.

Официальные встречи с пулом потенциальных инвесторов должны стартовать уже 9 ноября. Руководство компании рассчитывает полностью закрыть сделку и провести листинг до Дня благодарения в США, который отмечается 26 ноября, хотя точная дата начала первых торгов пока не объявлена.