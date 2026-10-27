OpenAI выпустила GPT-6.1 Terra — ультрабыструю и дешевую модель для самостоятельной работы на компьютере

Компания OpenAI представила GPT-6.1 Terra — новую ИИ-модель, созданную для глубокой интеграции с приложениями, визуальными данными и программным кодом. Новинка пришла на смену GPT-5.6 Terra, предложив двукратное снижение стоимости API при стандартных тарифах. При этом в ряде тестов она вплотную приблизилась к возможностям гораздо более дорогих флагманов в лице GPT-6.1 Sol и GPT-6 Astra. Фокус разработки сместился с простой генерации текста на самостоятельную работу на компьютере и выполнение сложных многоэтапных действий: Terra способна анализировать изображения и технические чертежи, взаимодействовать с интерфейсами настольных программ, заполнять формы и даже монтировать видео или создавать 3D-модели.

Оценка возможностей модели через призму бенчмарков показывает качественный скачок вперед. В тесте Agents’ Last Exam, измеряющем средний уровень рассуждений при работе с приложениями, выполнение задач стало обходиться примерно втрое дешевле, чем на предыдущей версии. Модель демонстрирует выдающуюся экономичность и на фоне конкурентов: при максимальном уровне рассуждений она расходует втрое меньше токенов, чем Claude Opus 5.5, а общая стоимость решения задачи оказывается ниже почти в девять раз. По скорости вычислений Terra также опережает старшие модели GPT-6 Astra и GPT-6.1 Sol более чем в три раза.

Особое внимание разработчики уделили сокращению фактических ошибок и устойчивости к провокационным запросам. На внутреннем хард-тесте OpenAI модель значительно превзошла предшественницу и выдала точность, сопоставимую с флагманами линейки, хотя компания подчеркивает, что этот результат специфичен для бенчмарка и может отличаться в повседневных диалогах. Заметно выросла и исполнительность: Terra строже придерживается инструкций и научилась открыто сообщать пользователю о возникших препятствиях или ограничениях, мешающих выполнить задачу.

В сфере программирования зафиксирован двукратный рост эффективности по метрике Terminal-Bench 4.0, оценивающей автономную работу ИИ-агентов через командную строку. А в специализированном тесте Terminal-Bench-Science 0.1, где код применяется для научных изысканий, Terra обошла GPT-6.1 Sol и почти сравнялась с Claude Opus 5.5, снизив финансовые затраты на вычисления в пять раз по сравнению с решением от Anthropic. Тем не менее, новинка не позиционируется как универсальная замена старшим ИИ-системам — для экстремально сложных архитектурных задач разработки OpenAI по-прежнему рекомендует использовать Sol и Astra.

Безопасность ИИ-агента была усилена за счет повышенной устойчивости к атакам типа prompt injection, когда скрытые вредоносные инструкции на сайтах или в документах пытаются перехватить управление моделью. В рамках внутренней классификации Preparedness Framework возможности Terra в области кибербезопасности достигли критического уровня (Critical), что потребовало внедрения тех же жестких защитных механизмов, которые используются во флагманской GPT-6 Astra.

Новая модель уже развернута для пользователей тарифов ChatGPT Plus, Pro, Enterprise и Edu внутри рабочих пространств ChatGPT Work и Codex, а для интеграции в сторонние сервисы доступна через API под именем gpt-6.1-terra. Ценовая политика устанавливает $1 за млн. входных токенов ($0,05 за кешированные) и $5 за млн. выходных, что ровно наполовину дешевле тарифов GPT-5.6 Terra и GPT-6.1 Sol. Прогресс в оптимизации затронул и лимиты внутри интерфейсов ChatGPT: за счет снижения вычислительной сложности Terra способна успешно закрывать гораздо больше практических задач в рамках привычных пользовательских сессий, чем ее предшественники и старшие версии.