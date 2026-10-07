October CyBeerFest 2026: кибербезопасность без официоза, но с настоящим комьюнити

В Баку прошел первый October CyBeerFest — неформальная встреча специалистов рынка кибербезопасности, организованная Caspian Technology Group совместно с Techpro DC. Вместо презентаций, докладов и официальной повестки участников ждали пиво, живая музыка, конкурсы, новые знакомства и главное — возможность пообщаться друг с другом в совершенно неформальной обстановке. Организаторы намерены превратить October CyBeerFest в ежегодную традицию и со временем масштабировать мероприятие, сформировав вокруг него профессиональное сообщество специалистов по кибербезопасности Азербайджана.

Первый October CyBeerFest состоялся 2 октября в Paulaner Brauhaus Baku и собрал более 40 представителей отрасли. Среди гостей были заказчики Caspian Technology Group и Techpro DC, а также специалисты из различных секторов экономики. Организаторы сознательно отказались от привычного для IT-мероприятий формата с докладами, презентациями и жесткой программой, сделав ставку на живое общение и нетворкинг.

Мероприятие открыли заместитель генерального директора Caspian Technology Group Джалал Садыхов и заместитель генерального директора Techpro DC Гусейн Гасанлы. Они поприветствовали гостей, поблагодарили их за участие и рассказали об идее October CyBeerFest. По замыслу организаторов, это не просто вечер для представителей отрасли, а основа для создания закрытого профессионального клуба — сообщества ведущих специалистов по кибербезопасности страны.

Отдельное внимание в приветственной части было уделено будущему проекта. Первый October CyBeerFest стал своего рода пилотным форматом, который организаторы планируют развивать и проводить ежегодно. В дальнейшем мероприятие должно стать значительно масштабнее, объединив большее количество специалистов, компаний и представителей различных отраслей. При этом уже первая встреча показала, что для профессионального сообщества иногда полезно отложить рабочие презентации и поговорить без формальных рамок. В течение вечера участники знакомились друг с другом, обсуждали профессиональные темы, обменивались опытом и просто проводили время в непринужденной атмосфере. Отсутствие официальной программы позволило сделать акцент именно на человеческом взаимодействии — том самом элементе, который зачастую остается за рамками традиционных отраслевых конференций.

Не обошлось и без развлечений. Для гостей организовали несколько пивных конкурсов с призами. Одним из главных подарков стал монитор HP, врученный победителю одного из конкурсов. Компания CrowdStrike также поддержала мероприятие, предоставив подарки для двух конкурсных активностей. Живую атмосферу вечера дополнило музыкальное выступление.

October CyBeerFest получился именно таким, каким его задумывали организаторы: без сцены, длинных презентаций и формального протокола, зато с живым общением, юмором, музыкой и возможностью встретиться с коллегами в совершенно другой обстановке.

Первый October CyBeerFest стал совместной инициативой Caspian Technology Group и Techpro DC, однако его дальнейшее развитие предполагает более масштабное участие рынка. Организаторы рассматривают прошедшую встречу как начало ежегодной традиции, которая в будущем сможет объединять значительно больше представителей кибербезопасности Азербайджана.

Сегодня отрасль кибербезопасности — это не только технологии, продукты и проекты. Это прежде всего люди, которые ежедневно работают с одними и теми же вызовами, обмениваются знаниями и формируют рынок. October CyBeerFest предлагает для такого взаимодействия простой, но эффективный формат: меньше официоза — больше общения. И если первый вечер стал знакомством с этой идеей, то следующий год, судя по планам организаторов, должен превратить ее в полноценное ежегодное событие профессионального сообщества.