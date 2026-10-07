QNAP расширяет линейку 100GbE новым управляемым PoE++-коммутатором QSW-M7230P-2X4F24T с поддержкой L3 Lite

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для хранения данных, сетевой инфраструктуры и защиты данных, сегодня представила QSW-M7230P-2X4F24T — управляемый коммутатор 100GbE PoE с поддержкой L3 Lite, предназначенный для средних и крупных предприятий, использующих высокопроизводительные системы хранения данных, виртуализацию и ИИ-нагрузки. Коммутатор оснащен двумя портами 100GbE (QSFP28), четырьмя портами 25GbE (SFP28) и 24 портами 10GbE (RJ45) с поддержкой 802.3bt PoE++, объединяя в одном корпусе высотой 1U магистральное подключение 100G, подключение серверов и NAS по 25G, высокоплотный доступ 10G и мощное PoE-питание.

Все 24 порта 10GbE RJ45 поддерживают IEEE 802.3bt PoE++ и обеспечивают до 90 Вт на каждый порт при общем бюджете мощности PoE 800 Вт. Точки доступа Wi-Fi 7, кодеры и декодеры AV over IP, а также PTZ-камеры могут одновременно получать питание и подключение 10G от одного коммутатора без использования отдельных инжекторов или прокладки дополнительных линий питания.

«Объединение 100GbE, маршрутизации L3 Lite и мощного PoE в одном устройстве традиционно требовало значительных затрат, — отметила Руби Чан (Ruby Chan), менеджер по продукту QNAP. — QSW-M7230P-2X4F24T объединяет 100G/25G/10G и 802.3bt PoE в корпусе высотой 1U, позволяя крупным организациям создавать высокоскоростную сетевую инфраструктуру, которую можно масштабировать без компромиссов в производительности, запасе пропускной способности и стоимости».

Ключевые особенности QSW-M7230P-2X4F24T

Трехскоростная универсальная архитектура: коммутатор охватывает уровни ядра, агрегации и доступа, предлагая восходящие соединения 100GbE для ядра и серверов, агрегацию NAS по 25GbE с обратной совместимостью с 10G/1G и 24-портовый доступ рабочих станций по 10GbE. Соединение двух коммутаторов по 100GbE позволяет масштабировать инфраструктуру до 48 рабочих станций с 10GbE и 8 устройств NAS с 25GbE.

коммутатор охватывает уровни ядра, агрегации и доступа, предлагая восходящие соединения 100GbE для ядра и серверов, агрегацию NAS по 25GbE с обратной совместимостью с 10G/1G и 24-портовый доступ рабочих станций по 10GbE. Соединение двух коммутаторов по 100GbE позволяет масштабировать инфраструктуру до 48 рабочих станций с 10GbE и 8 устройств NAS с 25GbE. Коммутационная емкость 1080 Гбит/с: передача данных на скорости линии и низкая стабильная задержка при высокой нагрузке обеспечивают необходимый запас производительности для интенсивного трафика между серверами и NAS в многопользовательских средах совместной работы и ИИ-сценариях.

передача данных на скорости линии и низкая стабильная задержка при высокой нагрузке обеспечивают необходимый запас производительности для интенсивного трафика между серверами и NAS в многопользовательских средах совместной работы и ИИ-сценариях. PoE++ мощностью до 90 Вт при бюджете 800 Вт: каждый порт 10GbE RJ45 поддерживает 802.3bt PoE++. Решение QSS Pro обеспечивает мониторинг энергопотребления в реальном времени, настройку приоритетов питания и удаленную перезагрузку PoE, позволяя гибко распределять доступную мощность.

каждый порт 10GbE RJ45 поддерживает 802.3bt PoE++. Решение QSS Pro обеспечивает мониторинг энергопотребления в реальном времени, настройку приоритетов питания и удаленную перезагрузку PoE, позволяя гибко распределять доступную мощность. Маршрутизация L3 Lite и MC-LAG: поддерживаются IPv4/IPv6, статическая маршрутизация, DHCP и расширенные функции VLAN, а также Multi-Chassis Link Aggregation (MC-LAG) и LACP, что позволяет устранять единичные точки отказа и обеспечивать непрерывную работу критически важных сервисов.

поддерживаются IPv4/IPv6, статическая маршрутизация, DHCP и расширенные функции VLAN, а также Multi-Chassis Link Aggregation (MC-LAG) и LACP, что позволяет устранять единичные точки отказа и обеспечивать непрерывную работу критически важных сервисов. Точная синхронизация AV over IP: функции IGMP Snooping и VLAN, а также высокоточная тактовая архитектура с поддержкой PTP Boundary Clock обеспечивают синхронизацию аудио и видео в видеостенах, системах телевизионного производства и вещания, концертных и других площадках, а также центрах управления.

функции IGMP Snooping и VLAN, а также высокоточная тактовая архитектура с поддержкой PTP Boundary Clock обеспечивают синхронизацию аудио и видео в видеостенах, системах телевизионного производства и вещания, концертных и других площадках, а также центрах управления. Проактивная защита LAN и изолированное резервное копирование: совместная работа с сетевым решением для обнаружения и реагирования на угрозы ADRA NDR X, работающим на базе NAS, позволяет выявлять и изолировать угрозы программ-вымогателей до их распространения, а функция Airgap+ обеспечивает создание автономных офлайн-резервных копий для надежной защиты корпоративных данных.

Основные характеристики

2 × 100GbE QSFP28, 4 × 25GbE SFP28 и 24 × 10GbE RJ45 с поддержкой 802.3bt PoE; коммутационная емкость 1080 Гбит/с; IEEE 802.3bt PoE++ мощностью до 90 Вт на порт; общий бюджет мощности PoE — 800 Вт.

Цена и доступность

Оформить заявку на приобретение коммутатора QSW-M7230P-2X4F24T можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена устройства с гарантией на 2 года на условиях MSRP составляет 2,799 AZN.