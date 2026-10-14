Meta представила ИИ-модели Muse Wonder с активной памятью для создания персонального сверхинтеллекта

Компания Meta представила новое семейство языковых моделей Muse Wonder, созданное для эффективного решения сложных профессиональных и повседневных задач. Разработчики называют этот релиз важнейшим шагом на пути к созданию персонального сверхинтеллекта — искусственного интеллекта, способного глубоко адаптироваться под привычки и цели конкретного человека, удерживать контекст взаимодействия и автономно двигаться к конечному результату.

Линейка включает в себя две версии: базовую Muse Wonder и ее более продвинутую модификацию Muse Wonder Full. Младшая модель уже интегрирована в Meta Model API и инструмент Muse Code, в то время как расширенная версия открыта для подписчиков Muse Code. В ближайшей перспективе семейство будет внедрено непосредственно в пользовательский сервис Muse, где возьмет на себя генерацию сложных материалов и выполнение трудоемких аналитических сценариев.

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Ключевым технологическим прорывом новой линейки стала архитектура активной памяти Active Memory, которая позволяет алгоритмам надежно сохранять основные сведения о пользователе и мгновенно извлекать их в момент решения актуальных задач. Вторым важным компонентом выступает технология Active Focus, координирующая длительную работу над комплексными проектами. Благодаря ей ИИ может самостоятельно тестировать альтернативные подходы, гибко преодолевать возникающие системные препятствия и оперативно усваивать новые вводные данные, а в случае критической неоднозначности — запрашивать у человека точечные уточнения или утверждать ключевые шаги.

Кроме того, разработчики существенно улучшили навыки программирования и работы с узкоспециализированной информацией в сфере юриспруденции, финансов и медицины. Модели обучались на базе долгосрочных комплексных сценариев, требующих поэтапного контроля качества и исправления собственных ошибок, благодаря чему они демонстрируют высокие результаты в профильных бенчмарках и при решении принципиально новых задач.

Поскольку концепция персонального ассистента предполагает его глубокую интеграцию в личное пространство человека, включая доступ к переписке, календарям и конфиденциальным документам, Meta уделила беспрецедентное внимание вопросам безопасности. Архитектура Muse Wonder спроектирована так, чтобы надежно защищать персональные данные, успешно противостоять вредоносным инструкциям извне и блокировать любые попытки опасного или деструктивного использования ИИ.