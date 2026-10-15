Acer представил планшет Iconia Tab 12 5G с батареей на 10 000 мА•ч

Компания Acer представила в Индии новую модель планшета линейки Iconia – Tab 12 5G. Устройство предназначено для просмотра видео, удаленной учебы и повседневных рабочих задач. Iconia Tab 12 5G оснащен 12,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400 × 1600 пикселей, соотношением сторон 3:2, частотой обновления 90 Hz и яркостью 450 нит. Сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний. Корпус планшета изготовлен из алюминиевого сплава. Габариты составляют 278,1 × 191,7 × 8,2 мм, а вес – 635 гр. Предусмотрена поддержка фирменного чехла-клавиатуры и стилуса.

В основе устройства лежит 8-ядерный процессор MediaTek MT8755 с тактовой частотой до 2,4 GHz. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость накопителя – 128 или 256 Gb. Для расширения хранилища предусмотрен слот microSD с поддержкой карт до 2 Tb

Емкость аккумулятора составляет 10 000 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 18 Вт. По заявлению Acer, одного заряда хватает на 10 часов воспроизведения видео. Для съемки предусмотрены две камеры: основная на 13 Мп с автофокусом, цифровым зумом и светодиодной вспышкой и фронтальная на 8 Мп с поддержкой разблокировки по лицу. Дополнительно имеется сканер отпечатков пальцев.

Аудиосистема PureVoice состоит из четырех стереодинамиков мощностью по 1 Вт каждый. За беспроводные подключения отвечают Bluetooth 5.3 и двухдиапазонный Wi-Fi 5, а модем поддерживает 5G и голосовые вызовы через мобильную сеть. Предусмотрены разъем USB-C, отдельный слот для SIM-карты и гибридный слот для второй SIM-карты или microSD. Работает планшет под управлением Android 16.

Цены в Индии на Acer Iconia Tab 12 5G: 8/128 Gb – $315, 8/256 Gb – $347, 8/128 Gb (с клавиатурой и стилусом) – $357, 8/256 Gb (с клавиатурой и стилусом) – $389. Сроки выхода и цены глобального релиза планшета пока не объявлены.