«Летающий» гиперкар от Маска: как прошла презентация нового Tesla Roadster

Компания Tesla провела долгожданную презентацию нового Roadster — электрического спорткара, прототип которого мир впервые увидел еще в 2017 году.

Спустя почти десять лет ожиданий дизайн автомобиля кардинально изменился: плавные линии уступили место агрессивным, угловатым формам, напоминающим смесь Cybertruck и Lamborghini Reventon.

Однако главным сюрпризом стала сама презентация в техасском Уэйко, которая больше походила на безумное каскадерское шоу. Чтобы продемонстрировать возможности машины, Tesla устроила беспрецедентные трюки. На сцене построили многоэтажную рампу, на которую беспилотный Roadster заехал в вертикальном положении благодаря мощной системе присасывания к покрытию (система вентиляторов под днищем генерирует до 2 g прижимной силы даже на месте). Съезжая с вершины, электромобиль сделал кикфлип в воздухе и плавно опустился на сцену.

Для следующего трюка трамплин не понадобился. Roadster просто подъехал к пяти стоящим в ряд автомобилям Tesla, подпрыгнул, совершил еще один переворот в воздухе и мягко приземлился позади них. За маневрирование в воздухе отвечают 10 газовых ускорителей, разработанных совместно со SpaceX. Они работают на сжатом воздухе (около 250 кг), который хранится в двух бортовых резервуарах сверхвысокого давления общим объемом 600 литров.

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Среди подтвержденных технологических новшеств — полностью электронное управление (по проводам) рулем, тормозами и акселератором, а также регулируемый активный спойлер. Автомобиль будет представлен в трех модификациях, две из которых получили аэрокосмические технологии:

Performance (базовая дорожная версия) — двухместный спорткар с активной аэродинамикой и системой вентиляторов под днищем. Разгон от 0 до 97 км/ч занимает менее 1,6 секунды. Для бронирования требуется депозит в размере $50 000.

(базовая дорожная версия) — двухместный спорткар с активной аэродинамикой и системой вентиляторов под днищем. Разгон от 0 до 97 км/ч занимает менее 1,6 секунды. Для бронирования требуется депозит в размере $50 000. Thrust (гоночная версия) — двухместная модификация, дополненная хвостовыми ускорителями на холодном газе. Это сокращает разгон до 97 км/ч до невероятных 0,9 секунды. Версия выйдет ограниченным тиражом по цене $250 000.

(гоночная версия) — двухместная модификация, дополненная хвостовыми ускорителями на холодном газе. Это сокращает разгон до 97 км/ч до невероятных 0,9 секунды. Версия выйдет ограниченным тиражом по цене $250 000. Rocket (флагман «только по приглашениям») — экстремальная одноместная модель, которая и летала на шоу. Получила полный контур газовых ракетных ускорителей, позволяющих маневрировать в трех плоскостях. Разгоняется до 97 км/ч всего за 0,59 секунды. Данная версия не имеет допуска на дороги общего пользования.

Для всей линейки Roadster заявленный порог составляет более 370 км/ч (230 миль/ч). Большую часть коммерческих данных Tesla предпочла скрыть — на презентации не раскрыли мощность двигателей, емкость батарей и финальную стоимость базовых версий.

Что касается старта производства, Илон Маск скромно обозначил 2028 год — на 8 лет позже изначально обещанного срока.