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Epic Games Store отдает бесплатно хоррор Bad Cheese и шпионскую головоломку Agent A

Epic Games Store

В Epic Games Store проходит очередная недельная раздача игр. На этот раз отдают бесплатно психологический хоррор Bad Cheese и шпионскую головоломку Agent A. Обе игры получили положительные пользовательские отзывы. Акция действует до 22 октября 19:00 по бакинскому времени.

Bad Cheese вышла в 2025 году. Визуальный ряд вдохновлен мрачной черно-белой анимацией 1920-х годов (в стиле ранних мультфильмов Disney и ретро-стилистики). Главный герой — маленький антропоморфный мышонок. В отсутствие мамы, он проводит выходные дома со своим неадекватным отцом, сталкиваясь с пугающей и сюрреалистичной атмосферой.

Релиз Agent A состоялся в 2019 году. Игра оформлена в ярком и стильном ретро-футуристическом дизайне, вдохновленном шпионскими фильмами 1960-х годов (в духе классической Бондианы). Нужно играть за суперагента (Агента А), которому поручено секретное задание — выследить и поймать опасную шпионку Руби ля Руж.

Через неделю Epic Games Store подарит своим пользователям шутер Sker Ritual и пиксельный хоррор Home — A Unique Horror Adventure.

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